Жители Туапсе сообщили об атаке беспилотников
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Туапсе. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
По словам местных жителей, над городом прогремело не менее десяти взрывов, а в небе начали появляться яркие вспышки. Очевидцы утверждают, что группы украинских дронов летят на Туапсе со стороны Черного моря. Сведения о последствиях атаки уточняются.
Угрозу БПЛА в Туапсинском районе объявили еще до полуночи. Вместе с тем в соответствии с правилами безопасности аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи временно прекратили прием и выпуск воздушных судов.
Ранее в Белгородской области украинский беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу, на котором ехали двое юношей. Оба молодых человека скончались от травм, несовместимых с жизнью.
Читайте также: