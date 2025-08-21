Царёв: встреча Путина с Зеленским невозможна без капитуляции Киева по Донбассу
Политик Олег Царёв заявил, что встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским невозможна без выполнения условия о выводе войск с Донбасса, что равносильно капитуляции. По его мнению, это условие позволяет России выиграть время для продвижения на фронте и возложить ответственность за срыв переговоров на Киев.
Олег Царёв в своем Telegram-канале выразил крайний скептицизм относительно возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что единственным сценарием такой встречи может быть только принятие Зеленским капитуляции, включая отвод войск с территории Донбасса.
«Я не представляю, как наш президент Владимир Путин будет встречаться с Зеленским. Я могу представить, как Путин принимает у Зеленского капитуляцию… Отвод ВСУ с Донбасса — это капитуляция», — отметил Царёв.
Политик также задался вопросом, зачем Россия выдвинула такое условие, если его выполнение маловероятно. По его мнению, это тактический ход, позволяющий России продолжить спецоперацию, переложив ответственность за срыв переговорного процесса на Киев.
«Благодаря Аляске и последующей встрече в Вашингтоне у России появится время для продвижения на фронте. А ответственность за срыв переговоров теперь будет на Зеленском», — считает Царёв.
Эта позиция согласуется с заявлениями Кремля о том, что встреча на высшем уровне возможна только после тщательной подготовки и достижения конкретных договоренностей на уровне делегаций. Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что переговоры с Киевом бессмысленны, если украинская сторона делает ставку на террор.