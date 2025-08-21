Царёв: встреча Путина с Зеленским невозможна без капитуляции Киева по Донбассу

21 августа 2025, 00:35

Фото: iStock/sandsun

Политик Олег Царёв заявил, что встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским невозможна без выполнения условия о выводе войск с Донбасса, что равносильно капитуляции. По его мнению, это условие позволяет России выиграть время для продвижения на фронте и возложить ответственность за срыв переговоров на Киев.





Олег Царёв в своем Telegram-канале выразил крайний скептицизм относительно возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что единственным сценарием такой встречи может быть только принятие Зеленским капитуляции, включая отвод войск с территории Донбасса.





«Я не представляю, как наш президент Владимир Путин будет встречаться с Зеленским. Я могу представить, как Путин принимает у Зеленского капитуляцию… Отвод ВСУ с Донбасса — это капитуляция», — отметил Царёв.

«Благодаря Аляске и последующей встрече в Вашингтоне у России появится время для продвижения на фронте. А ответственность за срыв переговоров теперь будет на Зеленском», — считает Царёв.