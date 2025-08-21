В Пензенской области ввели режим атаки БПЛА и ограничили мобильный интернет

21 августа 2025, 01:17

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввел на территории региона режим Беспилотной опасности и временно ограничил работу мобильного интернета в целях безопасности граждан. Соответствующее распоряжение он опубликовал в своем Telegram-канале.