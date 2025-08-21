В Пензенской области ввели режим атаки БПЛА и ограничили мобильный интернет
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввел на территории региона режим Беспилотной опасности и временно ограничил работу мобильного интернета в целях безопасности граждан. Соответствующее распоряжение он опубликовал в своем Telegram-канале.
Олег Мельниченко сообщил, что режим «Беспилотная опасность» введен для оперативного реагирования на потенциальные угрозы, связанные с беспилотными летательными аппаратами. В рамках режима временно ограничена работа мобильного интернета на территории всего региона. Эти меры приняты для защиты критической инфраструктуры и предотвращения возможных провокаций с использованием дронов.
Подобные меры ранее уже применялись в других регионах России при возникновении аналогичных угроз. Власти отмечают, что ограничения носят временный характер и будут действовать до полной стабилизации обстановки.
Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей.
