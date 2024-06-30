Мощный взрыв прогремел в Киеве

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Мощный взрыв прогремел в Оболонском районе Киева. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.
По их словам, взрыв прогремел на севере украинской столицы. Туда направляются машины МЧС.
Ранее, в 19:17 мск, в Киеве, Киевской области и других областях страны была объявлена воздушная тревога. Тогда также сообщалось о взрывах в Киеве, был виден густой чёрный дым. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, сработала система ПВО.
После этого воздушная тревога была отменена. Однако произошёл повторный взрыв.
Ранее в сети появились кадры удара ВС РФ фугасной бомбой ФАБ-3000 по подконтрольному киевским властям населённому пункту Нью-Йорк в ДНР. В результате удара были ликвидированы до 60 бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее, в 19:17 мск, в Киеве, Киевской области и других областях страны была объявлена воздушная тревога. Тогда также сообщалось о взрывах в Киеве, был виден густой чёрный дым. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, сработала система ПВО.
После этого воздушная тревога была отменена. Однако произошёл повторный взрыв.
Ранее в сети появились кадры удара ВС РФ фугасной бомбой ФАБ-3000 по подконтрольному киевским властям населённому пункту Нью-Йорк в ДНР. В результате удара были ликвидированы до 60 бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова