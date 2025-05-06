«Показывал, как ВСУ издеваются над детьми»: сестра бойца ВС РФ о новости про обмен

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Сестра бойца ВС РФ Геннадия Окуневича, который входил в число освобожденных 205 военнослужащих, рада новости про сегодняшний обмен. С Викторией поговорили журналисты RT. По ее словам, брат был на линии фронта с 2023 года, а в январе текущего года пропал.
«Он показывал, как ВСУ издеваются над детьми, мирными жителями. Сказал, если я не поеду, другой не поедет, то кто тогда защищать будет?» — вспомнила собеседница.
Виктория отметила, что после пропажи Геннадия они с мамой верили, что мужчина жив. Сестра военнослужащего резюмировала, что сегодня семья плакала от счастья после новости об обмене.
В Минобороны сообщали про обмен между Россией и Украиной в формате 205 на 205 во вторник, 6 мая. Позже ведомство опубликовало кадры с освобожденными.
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Никита Кротов