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«Показывал, как ВСУ издеваются над детьми»: сестра бойца ВС РФ о новости про обмен

Сестра освобожденного из украинского плена бойца ВС РФ рада новости про обмен
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Сестра бойца ВС РФ Геннадия Окуневича, который входил в число освобожденных 205 военнослужащих, рада новости про сегодняшний обмен. С Викторией поговорили журналисты RT. По ее словам, брат был на линии фронта с 2023 года, а в январе текущего года пропал.
«Он показывал, как ВСУ издеваются над детьми, мирными жителями. Сказал, если я не поеду, другой не поедет, то кто тогда защищать будет?» — вспомнила собеседница.

Виктория отметила, что после пропажи Геннадия они с мамой верили, что мужчина жив. Сестра военнослужащего резюмировала, что сегодня семья плакала от счастья после новости об обмене.

В Минобороны сообщали про обмен между Россией и Украиной в формате 205 на 205 во вторник, 6 мая. Позже ведомство опубликовало кадры с освобожденными.

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Захарова обвинила Зеленского в издевательствах над ветеранами
Захарова: Зеленский издевается над желающими праздновать День Победы ветеранами
06 мая 2025, 18:13

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский издевается над желающими праздновать День Победы ветеранами. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что для главы киевского режима «не осталось ничего святого».
По словам российского дипломата, Зеленский, «надругавшись над памятью собственного деда», «теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая».

Захарова добавила, что Семен Иванович Зеленский прошел путь героя в годы ВОВ. Она также подчеркнула, что Владимир Зеленский грозил гостям и участникам парада в столице. Затем, осознав, что сел в «кровавую лужу», хотел переложить ответственность за возможные провокации на Россию, заключила официальный представитель МИД РФ.

Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина о перемирии в честь 80-летия Победы. Оно начнет действовать с нуля часов ночи с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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На акции «Сад Памяти» ступинцы высадили 80 каштанов в честь 80-летия Победы
06 мая 2025, 18:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Жители городского округа Ступино участвуют в международной акции «Сад Памяти» в преддверии Дня Победы. В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества они высаживают деревья, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В рамках эколого-патриотической акции у школы №9 на улице Бахарева мы высадили 80 каштанов. Цель акции – почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В особенный для нашей страны год нам как никогда важно показать единство, сплочённость и патриотизм», – отметил заместитель главы округа Максим Жуков.
В высадке каштанов участвовали представители окружной администрации, депутатского корпуса, Общественной палаты муниципалитета, местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, молодогвардейцы, волонтёры, активисты, сотрудники полиции и МЧС.
«Высаживая деревья, мы не только заботимся о природе, но и бережно сохраняем и передаём из поколения в поколение память о героизме и мужестве нашего народа. Это живой памятник, который мы оставляем для будущих поколений», – сказал председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Милько.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Деревья будут высажены ещё на трёх площадках: возле детского сада «Дельфинчик», в сквере на Чайковского и на пешеходной зоне на улице Андропова. Там посадят 20 гортензий, 50 спирей и 50 дёренов белых.

6 мая в регионе отмечается День воинской доблести Подмосковья.

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Атака двух летевших на Москву украинских дронов отражена, сообщил Собянин
06 мая 2025, 17:51

Фото: istockphoto/NiseriN

Российская ПВО отразила атаку двух летевших на Москву украинских дронов. Об этом в Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в публикации градоначальника.

Перед этим Собянин сообщал, что российская ПВО отразила атаку пяти украинских беспилотников. Мэр писал, что обломки одного дрона упали на Каширском шоссе. Предварительно сообщалось, что пострадавших и серьезных повреждений нет.

Москва не раз заявляла о террористических методах Киева при ведении боевых действий. Украинские боевики бьют по объектам гражданской инфраструктуры.

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#дрон
#сергей собянин
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Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена бойцами ВС РФ
06 мая 2025, 17:38

Фото: istockphoto/NiseriN

Видеоролик с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими опубликовало Минобороны РФ. На кадрах можно увидеть счастливые лица бойцов ВС РФ. Перед этим в МО РФ доложили об обмене военнопленными с Украиной в формате 205 на 205.
Встреча проходила при посредничестве Арабских Эмиратов. В настоящее время россияне находятся на белорусской территории. Им оказывают всю необходимую медпомощь, включая психологическую. По возвращению в Россию, бойцы пройдут соответствующее лечение и реабилитацию.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Верховный главнокомандующий отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирного населения Донбасса в течение восьми лет.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#вс рф
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Депутат Миронов предложил выпускать купюры с Киевом и Одессой
06 мая 2025, 16:58

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением разместить на рублевых купюрах изображения городов-героев, включая Киев и Одессу. В интервью «Постньюс» депутат отметил, что инициатива направлена на укрепление исторических связей между народами России и Украины в условиях нынешней геополитической напряженности.
По словам парламентария, после 2014 года украинские власти «отвернулись от России», тем самым «предав память о совместной борьбе в годы Великой Отечественной войны». Миронов считает, что такие купюры могли бы напомнить о общем прошлом.

«Купюры с изображением украинских городов могут стать поводом для напоминания братскому народу, что у нас общая многовековая история», — сказал он.

Он уточнил, что инициатива предполагает постоянное использование подобных банкнот, а не ограниченный выпуск. Соответствующее предложение направлено Центробанку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил актуальность предложения Владимира Путина о перемирии в зоне СВО к 9 Мая. При этом он подчеркнул, что российская сторона готова к симметричному ответу в случае провокаций.

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