Московская область: льготы участникам СВО, выплаты за службу по контракту, привилегии для семей

Видео: Мионобороны РФ
Служба по контракту в Вооруженных силах России становится все более популярной и востребованной. Работа по защите государства предоставляет множество преимуществ как для самих военнослужащих, так и для их семей.
Выплаты в Подмосковье
В Московской области военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации, получают единовременную выплату в размере 1 900 000 рублей. Граждане, которые заключат контракт на военную службу в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, получат единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие за участие в боевых действиях в зоне СВО в размере от 205 тысяч рублей.
Вознаграждения за боевые заслуги
За выполнение боевых задач боец получает не только награды, но и денежное вознаграждение. В частности, за поощрение от правительства Российской Федерации полагается денежное премирование в размере одного месячного оклада. За поощрение от президента Российской Федерации — в размере двух окладов.
Три оклада выплачиваются за присвоение почётных званий Российской Федерации и награждение знаками отличия Российской Федерации. За награждение орденами и медалями Российской Федерации полагается пять окладов.
Денежные компенсации за ранения
В случае получения ранения в зоне проведения специальной военной операции военнослужащий может рассчитывать на выплату в размере до четырёх миллионов рублей. Размер компенсации зависит от степени тяжести ранения.
Согласно новым правилам, за лёгкое ранение полагается выплата от 100 тысяч рублей, а за тяжёлое — до трёх миллионов. В случае ранения, которое привело к инвалидности, предусмотрена компенсация в размере четырёх миллионов рублей. Кроме того, существуют страховые выплаты. Их размер варьируется от 82 до 327 тысяч рублей.
Материальная компенсация в случае инвалидности
Для военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции, предусмотрены значительные компенсации. В случае установления инвалидности они могут рассчитывать на разовую выплату в размере 3 миллионов рублей и единовременную выплату при увольнении в размере 2,9 миллиона рублей.
Также предусмотрена страховая компенсация за ранение, которая варьируется от 0,8 до 2,3 миллиона рублей в зависимости от группы инвалидности. Ежемесячные компенсации составляют от 4,3 до 21,9 тысячи рублей, также в зависимости от группы инвалидности. Кроме того, военнослужащие могут получать ежемесячные выплаты в размере от 5,6 до 7,1 тысячи рублей, а для инвалидов 1 и 2 групп предусмотрена дополнительная региональная выплата в размере 3,5 тысячи рублей.
Также военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации, становятся ветеранами боевых действий. Это даёт им право на ряд льгот: бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное обеспечение протезами и ортопедическими изделиями, компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт, а также 50-процентную скидку на транспортный налог.
Льготы для семей участников СВО
Для детей военнослужащих из России предусмотрено оперативное и бесплатное предоставление места в дошкольном учреждении. Также дети военных могут бесплатно питаться в школах, расположенных в Подмосковье.
В случае необходимости семьям оказывается психологическая поддержка, а также предоставляются консультации по правовым вопросам.
Кроме того, родственники участников специальной военной операции имеют право на льготные условия газификации индивидуальных жилых домов, получение путёвок для детей в лагерь «Литвиново», приоритетный перевод ребёнка в ближайшую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтёрскую помощь.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Елена Генералова