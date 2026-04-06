Достижения.рф

Москва предупредила Прибалтику по БПЛА

Захарова: Если Прибалтика не поймет предупреждение РФ по БПЛА, то получит ответ
Фото: istockphoto/ser-alim

Москва направила предупреждение странам Балтии в связи с сообщениями об открытии ими своего воздушного пространства для пролёта украинских беспилотников при атаках на российскую территорию.



Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония якобы разрешили использовать своё небо для украинских БПЛА, атакующих Россию. В Минобороны Латвии опровергли эту информацию, заверив, что страны Прибалтики не участвуют в планировании и организации украинских ударов.

«Их предупредили. Не поймут — получат ответ», — подчеркнула дипломат.


Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0