Москва предупредила Прибалтику по БПЛА

06 апреля 2026, 20:08

Захарова: Если Прибалтика не поймет предупреждение РФ по БПЛА, то получит ответ

Москва направила предупреждение странам Балтии в связи с сообщениями об открытии ими своего воздушного пространства для пролёта украинских беспилотников при атаках на российскую территорию.





Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония якобы разрешили использовать своё небо для украинских БПЛА, атакующих Россию. В Минобороны Латвии опровергли эту информацию, заверив, что страны Прибалтики не участвуют в планировании и организации украинских ударов.



