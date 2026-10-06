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Мужчина наступил на взрывчатку в лесу

Мужчина наступил на взрывчатку в брянском лесу и погиб
Фото: istockphoto/Motortion

В Брянской области 47-летний мужчина погиб после подрыва на взрывном устройстве в лесу. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.



По его словам, трагедия произошла вблизи деревни Велея Жуковского района. Мужчина наступил на взрывное устройство и получил травмы, несовместимые с жизнью. Информация приводится 6 октября.

Он скончался на месте происшествия. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее четыре мирных жителя ЛНР погибли при атаках ВСУ. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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