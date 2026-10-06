Мужчина наступил на взрывчатку в лесу

06 октября 2026, 20:37

Мужчина наступил на взрывчатку в брянском лесу и погиб

Фото: istockphoto/Motortion

В Брянской области 47-летний мужчина погиб после подрыва на взрывном устройстве в лесу. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.