Мужчина подорвался на взрывчатке ВСУ в российском регионе
В Курской области в результате подрыва на взрывном устройстве пострадал мирный житель. Об этом в Макс написал губернатор Александр Хинштейн.
Инцидент произошел в деревне Новая Николаевка Рыльского района. 62-летний мужчина наступил на боеприпас во дворе собственного дома.
Виктор Васильевич получил тяжелую травму левой стопы — частичную ампутацию. После оказания первой помощи в Рыльской центральной районной больнице пострадавшего готовят к транспортировке в Курскую областную больницу.
Ранее глава региона информировал об атаке украинского беспилотника в Кореневском районе. Дрон атаковал припаркованный у магазина автомобиль в селе Пушкарное. В результате происшествия пострадали три человека, они доставляются в медицинское учреждение.
