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Принцип лидерства заключается в отказе от недостижимой цели, ради сохранения жизни людей, заявил американский отставной подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Deep Dive. Таким образом офицер дал Владимиру Зеленскому совет.
«Если вы на протяжении трех лет видите доказательства того, что определенные действия не работают, вы знаете точное количество погибших, <…> в какой-то момент вам нужно сказать, <…> что вы не собираетесь больше обрекать ни в чем не повинных людей в вашей стране на смерть, преследуя цель, которая не будет достигнута. Вот это, как мне кажется, признак истинного лидера», — сказал экс-подполковник США.Дэвис резюмировал, что украинцы, особенно те, что не отравлены боями, не осудят подобного решения, ведь никто не хочет бессмысленной смерти.
Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Глава киевского режима ранее изменил свои заявления о боевых действиях. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов