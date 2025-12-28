Дмитриев заявил о панике среди поджигателей войны после разговора Трампа с Путиным
Дмитриев: Поджигатели войны впали в панику после разговора Путина и Трампа
Поджигатели войны запаниковали после телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Напомним, что 28 декабря Трамп назвал беседу с российским лидером «хорошей и очень продуктивной». Она прошла по инициативе американской стороны. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор носил дружеский и деловой характер, он продлился чуть дольше часа.
«Поджигатели войны в полной панике после телефонного разговора Путина и Трампа», — отметил Дмитриев.Воскресный разговор стал уже девятым телефонным контактом между лидерами двух стран с начала 2025 года. Президенты также общались 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 и 14 июня, 3 июля, 19 августа и 16 октября.