Дмитриев заявил о панике среди поджигателей войны после разговора Трампа с Путиным

28 декабря 2025, 23:51

Дмитриев: Поджигатели войны впали в панику после разговора Путина и Трампа

Кирилл Дмитриев (Фото: www.kremlin.ru)

Поджигатели войны запаниковали после телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.





Напомним, что 28 декабря Трамп назвал беседу с российским лидером «хорошей и очень продуктивной». Она прошла по инициативе американской стороны. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор носил дружеский и деловой характер, он продлился чуть дольше часа.





«Поджигатели войны в полной панике после телефонного разговора Путина и Трампа», — отметил Дмитриев.