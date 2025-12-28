Над Россией за вечер уничтожили 21 украинский беспилотник
Минобороны РФ: ПВО за три часа сбила 21 БПЛА ВСУ над двумя регионами и Азовским морем
Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник за три часа вечером 28 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
По данным ведомства, перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Десять беспилотных аппаратов самолетного типа сбили над территорией Ростовской области, семь — над акваторией Азовского моря и ещё четыре — над Краснодарским краем.
«Важнейший диалог продолжается»: спецпредставитель Путина рассказал о переговорах России и США
Напомним, что ближе к полуночи над Краснодаром и другими городами Кубани прогремела серия взрывов. Предварительно, силы ПВО РФ вновь отражают атаку беспилотников ВСУ. В ней могут использоваться дроны типа «Лютый».
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил сообщения о стягивании украинских резервов к Красноармейску. По его мнению, у Вооружённых сил Украины сейчас нет ресурсов для контратаки на этом направлении.