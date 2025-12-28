Над Россией за вечер уничтожили 21 украинский беспилотник

28 декабря 2025, 23:30

Минобороны РФ: ПВО за три часа сбила 21 БПЛА ВСУ над двумя регионами и Азовским морем

Фото: iStock/Oselote

Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник за три часа вечером 28 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.





По данным ведомства, перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени.



Десять беспилотных аппаратов самолетного типа сбили над территорией Ростовской области, семь — над акваторией Азовского моря и ещё четыре — над Краснодарским краем.



