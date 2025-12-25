Собянин: ПВО сбила еще восемь БПЛА, которые летели на Москву
Системой ПВО Минобороны уничтожены еще восемь БПЛА, атаковавшие Москву. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
После полуночи он опубликовал уже несколько постов о перехвате беспилотников ВСУ, которые направлялись к столице в ночь с 24 на 25 декабря.
Первая публикация появилась в 00:35 (мск), однако около трех часов ночи атаки ВСУ усилились. В 03:20 (мск) Собянин написал, что силы противовоздушной обороны РФ устранили девятый по счету украинский дрон.
По словам мэра Москвы, в настоящий момент на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Сведения о пострадавших или разрушениях на земле не поступали.
Читайте также: