Собянин: ПВО сбила еще восемь БПЛА, которые летели на Москву

Фото: iStock/Terry Papoulias

Системой ПВО Минобороны уничтожены еще восемь БПЛА, атаковавшие Москву. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



После полуночи он опубликовал уже несколько постов о перехвате беспилотников ВСУ, которые направлялись к столице в ночь с 24 на 25 декабря.

Первая публикация появилась в 00:35 (мск), однако около трех часов ночи атаки ВСУ усилились. В 03:20 (мск) Собянин написал, что силы противовоздушной обороны РФ устранили девятый по счету украинский дрон.

По словам мэра Москвы, в настоящий момент на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Сведения о пострадавших или разрушениях на земле не поступали.

Мария Моисеева

