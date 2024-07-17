Погрузили в ад: кадры уничтожения американской САУ М109 «Паладин» «Ланцетом»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведем посетил военный полигон Погоново в Воронежской области и провел выездное совещание, чтобы обсудить вопросы доукомплектования ВС России контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.