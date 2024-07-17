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Российские военные уничтожили американскую самоходку М109 «Паладин» при помощи барражирующего боеприпаса ВС РФ «Ланцет» в зоне спецоперации. Уникальные кадры опубликовал Telegram-канал Mash. Как сообщили журналисты, все произошло под Херсоном.
«Процесс погружения штатовской самоходки в ад — на видео. Для справки: М109 без боекомплекта стоит около 20 миллионов рублей», — говорится в публикации.Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о двух пострадавших в Любимовке после атаки со стороны украинских неонацистов.
Российская спецоперация на Украине продолжается. ВС РФ уничтожают радикалов ВСУ. Противник в ответ бьет по мирным жителям.
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Никита Кротов