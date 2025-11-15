Достижения.рф

Сийярто пообещал пресекать попытки интеграции «украинской мафии» в ЕС

Фото: istockphoto/makaule

Власти Венгрии пообещали и впредь препятствовать попыткам ускоренного вхождения «украинской мафии» в ЕС.



Как пишет ТАСС, с таким заявлением в субботу, 15 ноября, выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе, а низкокачественное украинское зерно — на рынке ЕС. Еще он хочет направлять на Украину деньги европейцев», — произнес дипломат.

Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт не допустит этого, несмотря на продолжающийся вооружённый конфликт на Украине.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил об отказе поддерживать Украину после коррупционного скандала с участием Владимира Зеленского, отметив, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0