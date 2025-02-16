Владимир Зеленский
Речь Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене напоминает крик о помощи. Об этом рассказал корреспондент ZDF Ульф Рёллер.
«Можно увидеть, насколько сильно отчаяние Зеленского», — прокомментировал он.По словам Рёллера, нежелание Вашингтона давать Киеву гарантии, стремление республиканца Дональда Трампа к миру, а также снижение поддержки Украине заставляют главаря киевского режима кричать о помощи.
«Появление Зеленского (на конференции. — прим. ред.) было криком о помощи, почти криком», — добавил корреспондент ZDF.Ранее на Западе рассказали, какая судьба ждет Владимира Зеленского. Своим мнением на этот счет поделился аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
Читайте также:
Медведчук сделал предположение о будущем Зеленского
Макрон после беседы с Зеленским дал ему обещание
Зеленскому не дали говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции
Никита Кротов