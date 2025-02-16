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На Мюнхенской конференции раздался крик Зеленского, пишут СМИ

ZDF посчитал речь Зеленского на Мюнхенской конференции криком о помощи
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Речь Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене напоминает крик о помощи. Об этом рассказал корреспондент ZDF Ульф Рёллер.
«Можно увидеть, насколько сильно отчаяние Зеленского», — прокомментировал он.
По словам Рёллера, нежелание Вашингтона давать Киеву гарантии, стремление республиканца Дональда Трампа к миру, а также снижение поддержки Украине заставляют главаря киевского режима кричать о помощи.

«Появление Зеленского (на конференции. — прим. ред.) было криком о помощи, почти криком», — добавил корреспондент ZDF.
Ранее на Западе рассказали, какая судьба ждет Владимира Зеленского. Своим мнением на этот счет поделился аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

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Объект критической инфраструктуры загорелся на Украине
Глава ОВА Ким сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Николаеве
16 февраля 2025, 11:32

Фото: istockphoto/grafoto

Объект критической инфраструктуры загорелся в Николаеве на юге Украины. Как уточнил руководитель областной военной администрации Виталий Ким, перед возгоранием произошли взрывы.
«Есть повреждения на объекте критической инфраструктуры (в Николаеве – ред.), возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными», — написал Ким в Telegram.
На каком объекте все произошло, чиновник не уточнил.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.

Ранее «Радио 1» публиковало последние новости специальной военной операции на Украине.

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Масштабное наступление в зоне кураховского «кармана», потеря позиций ВСУ по всем фронтам: последние новости СВО
16 февраля 2025, 10:35

Фото: iStock/maradek

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


На востоке села Дарьино продолжается операция российской армии по зачистке лесополос от остатков сил Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе этих действий российские войска стремятся обеспечить контроль над территорией и минимизировать угрозу со стороны противника.

В районе Свердликово фиксируются упорные бои. Противник предпринял неудачную контратаку с целью вернуть утраченные позиции, однако столкнулся с организованным сопротивлением российских сил. В результате контратаки ВСУ не достигли поставленных целей и понесли потери.

ВС РФ завершили зачистку территории в Черкасской Конопельке, однако в лесах к северу от населенного пункта остаются небольшие группы украинских боевиков, участвовавших в неудачном контрнаступлении 6 февраля. Штурмовые группы постепенно вытесняют их и предотвращают попытки возвращения к своим. На южном направлении, в районе Суджи, продолжаются активные столкновения. Российские десантники добились успеха, продвигаясь на северо-запад от Гуево.

Украинские формирования продолжают перебрасывать резервы на курский плацдарм, готовя новые атаки. Наши силы активно работают на подходах, нанося удары по противнику. За прошедшие сутки в ходе атаки на позиции 47-й бригады в Сумской области ВСУ понесли существенные потери.

Покровское направление


Российские силы продолжают наступательные операции, вытесняя украинские подразделения из оборонительных позиций к западу от Славянки. Успешные действия привели к выравниванию фронта в данном секторе, что открывает возможности для новых атак.

ВС РФ продолжают наступление в районе села Запорожье, стремясь захватить Троицкое и Орехов, что может кардинально изменить ситуацию в регионе и расширить тактические возможности.

На севере Преображенки российские силы укрепились на новых позициях, проводя разведку боем для оценки обороны противника перед возможным штурмом. В районе Покровска продолжаются активные боевые действия. Особенно ожесточённые столкновения происходят за контроль над населённым пунктом Котлино, большая часть которого всё ещё остаётся в «серой» зоне.

В районе Зверево украинские войска усилили свои действия, но не добились значительных успехов. В Песчаном попытки контратак ВСУ не увенчались успехом. Возле села Дачное российские военные успешно отразили нападение украинских сил и начали продвижение в направлении Лысовки. На восточном фланге Покровского направления российские силы заняли село Берёзовка, расположенное к северу от Водяного Второго.

Тарасовка остаётся важным стратегическим пунктом. Существует вероятность того, что украинские войска могут оказаться в окружении из-за наступления российских сил с запада и юга.

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Угледарское направление


На западной части Угледарского направления российские силы продолжают наступательные действия, продвигаясь в украинские позиции между Новосёлкой и Времевкой. Предположительно, целью являются населенный пункт Бурлацкое, находящееся в тылу украинских войск.

На востоке фронта армия РФ инициировала масштабное наступление в южной зоне кураховского «кармана». Российские войска атакуют населённый пункт Улаклы с юго-востока и востока. Действия штурмовых групп создают сложные условия для украинских сил в этом регионе.

После захвата Дачного под угрозой оказался важный оборонительный узел украинских сил. В этом районе расположены несколько крупных населённых пунктов, таких как Богатырь, Константинополь, Улаклы, Алексеевка и Андреевка, находящиеся близко друг к другу. В центре внимания по-прежнему находится укреплённый пункт, расположенный между Алексеевкой и Андреевкой, где сейчас разворачиваются ожесточённые бои.


Купянское направление


На Купянском направлении наступление российских войск замедлилось на западном берегу реки Оскол, особенно в зонах Западного, Двуречной и Фиголевки. Тем не менее, авиация РФ продолжает активные атаки на важные позиции противника. Недавнее уничтожение одной из речных переправ значительно затруднило логистику украинских сил.

Северское направление


На Северском направлении российские силы продолжают наступление в западной части Белогоровки. Воздушные силы РФ атаковали вражеский бункер в районе Мелового карьера. Украинские войска, в свою очередь, сохраняют контроль над южными окраинами и высотами, но давление со стороны ВС РФ заставляет их отступать. Обе стороны активно применяют беспилотники для корректировки огня, а пехота укрывается в подвалах разрушенных строений, периодически участвуя в ожесточенных боях.

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В Крыму рассказали, как войска НАТО стремятся попасть на Украину
Смирнов: НАТО пытается проникнуть на Украину под прикрытием миротворцев
16 февраля 2025, 10:06

Фото: iStock/CatEyePerspective

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что войска НАТО стараются попасть на Украину «под прикрытием». Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты открыто игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции. В то же время государства Европейского союза, в особенности Франция и Англия, соглашаются на «любую подачку с барского стола, чтобы оставаться причастными к украинскому кейсу», добавил Смирнов.

Натовским военным «нечего делать» на территории Украины, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
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Президент Чехии призвал к «плану Маршалла» для Украины
Президент Чехии Павел назвал план Маршалла отличной идеи для Украины
16 февраля 2025, 08:28

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина должна получить максимально справедливое по отношению к ней мирное соглашение и надежные гарантии безопасности, передает РБК.
По его словам, Украину также следует принять в Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО). Павел подчеркнул, что союзникам Киева необходимо думать не только над началом переговоров с Москвой, но и над планом восстановления после окончания боевых действий.

Президент Чехии добавил, что план Маршалла для Украины был бы отличной идеей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#ес
#нато
#переговоры
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Глава дипломатии ЕС заявила, что мирные россияне не становятся жертвами в украинском конфликте
Глава дипломатии ЕС Каллас: в украинском конфликте не гибнут мирные россияне
16 февраля 2025, 07:45

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в ходе выступления на Мюнхенской конференции отказалась признать гибель гражданского населения России в украинском конфликте. Об этом сообщает RT.
«Что касается России и Украины, знаете, разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», — приводит RT заявление представителя ЕС.

По ее словам, погибают лишь российские военные и на чужой территории. Каллас отметила, что Европейский союз должен перераспределить свои ресурсы, чтобы Киев мог продолжать военные действия.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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