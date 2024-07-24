Условно осужденный за хулиганство с оружием десантник уехал на СВО

Фото: iStock/gorodenkoff
Условно осужденный за хулиганство с оружием старший лейтенант воздушно-десантных войск Радик Айсин уехал на СВО. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Мужчина в феврале 2023 года в пьяном виде вступил в перепалку с продавщицей магазина «Вкусняшки», при нем находился автомат. Видеозапись произошедшего распространилась в интернете. Айсун принес женщине свои извинения, она сказала, что претензий к нему больше не имеет. Однако военный был осужден на шесть лет лишения свободы условно.
Судебные заседания по делу проходили с перерывами. Айсун участвовал в них вперемежку с боевыми действиями. В апреле 2024 года командир части, где служит солдат, обратился в суд с ходатайством об его освобождении. Он отметил, что боец нужен для «выполнения специальных задач в зоне проведения СВО».
Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику армии РФ за разбой и избиение до смерти бойца СВО. Военный требовал у жертвы сообщить пароль от его телефона, после чего, узнав код, пнул по голове лежавшего потерпевшего, забрал его вещи и сбежал. Суд приговорил мужчину к четырнадцати годам лишения свободы.
В России предложили создание базы данных уехавших экстремистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Сооснователя Рунета Солдатова посадили на два года
Суд взыскал 280 тысяч с певицы Успенской по 10-миллионному иску от Киркорова
Избившим депутата ГД мигрантам предъявлено обвинение в покушении на убийство
Судебные заседания по делу проходили с перерывами. Айсун участвовал в них вперемежку с боевыми действиями. В апреле 2024 года командир части, где служит солдат, обратился в суд с ходатайством об его освобождении. Он отметил, что боец нужен для «выполнения специальных задач в зоне проведения СВО».
Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику армии РФ за разбой и избиение до смерти бойца СВО. Военный требовал у жертвы сообщить пароль от его телефона, после чего, узнав код, пнул по голове лежавшего потерпевшего, забрал его вещи и сбежал. Суд приговорил мужчину к четырнадцати годам лишения свободы.
В России предложили создание базы данных уехавших экстремистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Сооснователя Рунета Солдатова посадили на два года
Суд взыскал 280 тысяч с певицы Успенской по 10-миллионному иску от Киркорова
Избившим депутата ГД мигрантам предъявлено обвинение в покушении на убийство
Дарья Осипова