На похоронах военнослужащего ВСУ в Киеве произошёл конфликт с участием основателя РДК*
Во время похорон украинского военнослужащего произошёл инцидент с участием Дениса Капустина, известного как создатель Русского добровольческого корпуса* (РДК*), пишет телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, Капустин появился на церемонии прощания с погибшим военным и допустил оскорбительные высказывания в адрес усопшего. В ответ присутствующие применили против него перцовый баллончик и ответные оскорбления.
Известно, что погибший военнослужащий при жизни публично заявлял о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу*.
Ранее военнопленный украинский солдат Евгений Костышак в недавнем видео, опубликованном Министерством обороны России, выразил своё недовольство текущей ситуацией в Украине и жизнью в столице. Он заявил, что отправил бы на фронт всех тех, кто сейчас наслаждается комфортом в Киеве.
Читайте также: