Достижения.рф

ТАСС: Россия передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих

Фото: РИА Новости/пресс-служба Владимира Мединского

Россия передала Украине ещё 1 000 тел погибших военных, сообщает ТАСС.



По данным агентства, украинская сторона передала России 19 тел погибших бойцов ВС РФ.

Предыдущий обмен телами погибших военных между Украиной и Россией произошёл 17 июля. Тогда Россия передала Украине 1 тысячу тел военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. По словам Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах с украинской стороной, Москва получила от Киева 19 тел погибших бойцов ВС РФ.

Ещё ранее Украине передали 6060 тел боевиков ВСУ. Российская сторона получила 78 тел.

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0