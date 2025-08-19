ТАСС: Россия передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих
Россия передала Украине ещё 1 000 тел погибших военных, сообщает ТАСС.
По данным агентства, украинская сторона передала России 19 тел погибших бойцов ВС РФ.
Предыдущий обмен телами погибших военных между Украиной и Россией произошёл 17 июля. Тогда Россия передала Украине 1 тысячу тел военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. По словам Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах с украинской стороной, Москва получила от Киева 19 тел погибших бойцов ВС РФ.
Ещё ранее Украине передали 6060 тел боевиков ВСУ. Российская сторона получила 78 тел.
