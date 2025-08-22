Достижения.рф

На севере Ростовской области отразили атаку украинских дронов

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на севере Ростовской области
Фото: iStock/NiseriN

Силы противовоздушной обороны России успешно отразили воздушную атаку на северные районы Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.



Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в небе над Миллеровским, Тарасовским и Каменским районами.

По предварительной информации, в результате атаки не произошло разрушений объектов инфраструктуры. В нескольких местах падения обломков беспилотников возникли возгорания сухой травы, которые были оперативно ликвидированы.

«Главное — никто из людей не пострадал», — добавил Слюсарь.
Напомним, что этой ночью массированная атака беспилотников ВСУ отражалась на территории Волгоградской области. Обломки БПЛА упали в южной части Волгограда, в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0