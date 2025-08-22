На севере Ростовской области отразили атаку украинских дронов
Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на севере Ростовской области
Силы противовоздушной обороны России успешно отразили воздушную атаку на северные районы Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в небе над Миллеровским, Тарасовским и Каменским районами.
По предварительной информации, в результате атаки не произошло разрушений объектов инфраструктуры. В нескольких местах падения обломков беспилотников возникли возгорания сухой травы, которые были оперативно ликвидированы.
«Главное — никто из людей не пострадал», — добавил Слюсарь.Напомним, что этой ночью массированная атака беспилотников ВСУ отражалась на территории Волгоградской области. Обломки БПЛА упали в южной части Волгограда, в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона.