На севере Ростовской области отразили атаку украинских дронов

22 августа 2025, 05:52

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на севере Ростовской области

Фото: iStock/NiseriN

Силы противовоздушной обороны России успешно отразили воздушную атаку на северные районы Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в небе над Миллеровским, Тарасовским и Каменским районами.



По предварительной информации, в результате атаки не произошло разрушений объектов инфраструктуры. В нескольких местах падения обломков беспилотников возникли возгорания сухой травы, которые были оперативно ликвидированы.





«Главное — никто из людей не пострадал», — добавил Слюсарь.