В Волгоградской области отражают массированную атаку БПЛА ВСУ

Массированная атака беспилотников отражается на территории Волгоградской области, обломки БПЛА упали в южной части Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.



Уточняется, что в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона возникли локальные возгорания сухой растительности из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов. На месте уже работают пожарные расчеты для ликвидации последствий.

Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что около десяти взрывов прогремело в небе над Волгоградом. Очевидцы рассказывали, что серия взрывов началась около 00:50 по местному времени. Поступали сообщения о звуке мотора украинских дронов, которые летели на низкой высоте и ярких вспышках в небе над Волгой.

Мария Моисеева

