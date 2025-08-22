В Волгоградской области отражают массированную атаку БПЛА ВСУ

22 августа 2025, 03:52

Фото: iStock/Dragon Claws

Массированная атака беспилотников отражается на территории Волгоградской области, обломки БПЛА упали в южной части Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.