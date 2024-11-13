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На территории Пензы обнаружено место падения трех беспилотников

Губернатор Мельниченко: около посёлка Монтажный обнаружены упавшие БПЛА
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

Губернатор Пензенской области в своем Telegram-канале сообщил о падении в регионе трех беспилотных летательных аппаратов.
По словам Олега Мельниченко три беспилотных летательных аппарата были найдены утром в лесном массиве около поселка Монтажный Пензенской области. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты», — написал глава региона в своём Telegram-канале.


Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования. В социальных сетях начали появляться фотографии, предположительно, сделанные в районе падения БПЛА. Напоминаем, что делиться такой информацией крайне не рекомендуется, так как она может быть использована противником.

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