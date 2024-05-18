На Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата

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На Украине военного медика избили, приняв за сотрудника военкомата. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».
В городе Днепре (до переименования украинскими властями – Днепропетровск) неизвестные напали на военного медика, залив баллончиком и разбив ему лицо. Позднее выяснилось, что мужчину приняли за сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине).
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата в городе Синельниково Днепропетровской области. В отношении злоумышленника было заведено уголовное дело, его задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова