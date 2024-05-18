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На Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата

18 мая 2024, 21:52
Фото: iStock/mrohana

Фото: iStock/mrohana

На Украине военного медика избили, приняв за сотрудника военкомата. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».


В городе Днепре (до переименования украинскими властями – Днепропетровск) неизвестные напали на военного медика, залив баллончиком и разбив ему лицо. Позднее выяснилось, что мужчину приняли за сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине).

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата в городе Синельниково Днепропетровской области. В отношении злоумышленника было заведено уголовное дело, его задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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#избиение
ВСУ пытались обстрелять Белгородскую область
МО: ПВО сбила тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью
18 мая 2024, 22:21

Фото: iStock/Zeferli

Дежурные средства ПВО сбили украинскую тактическую ракету над территорией Белгородской области. Об этом пресс-служба Минобороны России написала в Telegram-канале.
Отмечается, что в районе 21:15 мск была пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку на территории России с помощью тактической ракеты «Точка-У».

Ранее в этот день российское оборонное ведомство сообщило, что средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре управляемые авиабомбы Hammer французского производства и две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства. Данное вооружение поступило на Украину в рамках военной помощи западных союзников.

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ВКС РФ ликвидировали одного из лучших украинских лётчиков
Военкор Поддубный заявил о ликвидации украинского лётчика Дениса Василюка
18 мая 2024, 21:28

Фото: iStock/Milous

Российские войска в зоне СВО ликвидировали одного из лучших лётчиков Воздушных сил Украины Дениса Василюка. Об этом в своём Telegram-канале написал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Отмечается, что подполковник Василюк служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ.

По словам Поддубного, истребитель Су-27, пилотируемый Василюком, был сбит в ходе воздушного боя истребителем Воздушно-космических сил России.

Ранее Telegram-канале «Военный осведомитель» сообщал, что спецподразделение «Тимур» ГУР Украины отступило в результате боёв на северо-западе Волчанска.

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Опубликовано видео российского удара по логистическому центру ВСУ под Одессой
18 мая 2024, 20:49

Фото: iStock/Leonid Ikan

Опубликованы кадры российского удара по крупному логистическому центру украинской армии в Одесской области. Видео представил Telegram-канал «Военный обозреватель».
На кадрах видно охваченное огнём здание. Отмечается, что в нём хранились безэкипажные катеры.



Напомним, что логистические центры ВСУ были поражены российскими войсками в ночь на субботу.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал фотографии Волчанска в Харьковской области, где сейчас активно ведётся наступление российских войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#ракетный удар
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На Белгородчине открыли пункт размещения жителей освобождённых сёл Харьковской области
Ганчев: на Белгородчине открыли ПВР для жителей Харьковской области
18 мая 2024, 20:07

Фото: iStock/shironosov

Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области создала рабочую группу для помощи жителям освобождаемых российскими войсками населённых пунктов. В Белгородской области открыли пункт временного размещения (ПВР) для них, сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.
Он подчеркнул, что в настоящее время ВГА Харьковской области не имеет доступа к населённым пунктам, освобождаемым ВС России. Однако администрация постоянно находится на связи с военными, которые помогают эвакуировать жителей на территорию России.

В этот день Минобороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» освободили населённый пункт Старица в Харьковской области, после чего продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск.

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#вс рф
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Суд вынес приговор желавшему воевать за Украину жителю Белгородской области
Жителя Белгородской области приговорили к 9 годам тюрьмы за попытку воевать в ВСУ
18 мая 2024, 19:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Жителя Белгородской области, желавшего воевать в рядах украинской армии, приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В конце октября прошлого года УФСБ сообщало о задержании местного жителя 1995 года рождения, который пытался незаконно пересечь границу и вступить в запрещённое в России вооружённое формирование ВСУ.

При обыске по месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты боевая граната Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию и значительное количество наркотических веществ.

Согласно решению Второго Западного окружного военного суда Москвы мужчину признали виновным в госизмене, участии в террористической организации, выращивании наркотических растений, незаконном изготовлении и хранении наркотиков, а также незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывных устройств.

Ему вынесли наказание в виде тюремного заключения на срок девять лет.

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Соловьёв показал видео, на котором «украинцы штурмуют» военкоматы, чтобы отправиться на СВО
Соловьёв пошутил об украинцах, штурмующих военкоматы для отправки на СВО
18 мая 2024, 19:16

Фото: iStock/Michele Ursi

Российский журналист Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик с одним из военных комиссариатов Украины.
«Толпы жителей Украины штурмуют призывные пункты, чтобы отправиться на фронт», — подписал видеоролик Соловьёв.

На кадрах изображён пустынный пляж. Голос за кадром называет адрес призывного пункта, в котором он находится. По его словам, на часах 13:00, но в военкомат не явился ни один мужчина.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что украинцы не хотят умирать за Владимира Зеленского. По её словам, новый закон о мобилизации только подстегнул массовое бегство украинцев из страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#мобилизация
#всу
#сво
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На Украине мужчина с ножом напал на сотрудника военкомата, завели уголовное дело
18 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сухопутных войск.
Отмечается, что в результате нападения украинский военный получил ножевое ранение руки. Согласно информации источника, нападавшего задержали. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила в интервью для РИА Новости, что украинский народ не готов умирать за интересы президента Владимира Зеленского. По словам сенатора, вступивший 18 мая закон «об усилении мобилизации на Украине» лишь ускорил массовое бегство из страны.

Напомним, сегодня, 18 мая, вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

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#мобилизация
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Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране
País: Киев вынужден проводить мобилизацию из-за падения морального духа в стране
18 мая 2024, 18:11

Фото: iStock/Sinenkiy

Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения. Об этом сообщает País.
Отмечается, что украинцы устали и ослабли из-за продолжающегося конфликта, который приносит лишь потери украинской стороне. Киевские власти пытаются восполнить потери личного состава ВСУ за счет более жестких мобилизационных мер, однако и в этом вопросе терпят поражение.

В материале издания говорится о том, что наступление ВС РФ на Харьковском направлении показывает огромную диспропорцию между ее военным подъемом и усталостью Украины. Примечательно, что российские успехи на линии боевого соприкосновения заставили украинского президента Владимира Зеленского прервать международное турне, во время которого он должен был посетить Испанию и Португалию.

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#мобилизация
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Гладков: ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в Красном Белгородской области
18 мая 2024, 17:29

Фото: iStock/RamonCast

Украинские войска нанесли удар по посёлку Красное в Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия — пробиты кровли и посечены фасады и стены в мастерских, также повреждено оборудование, сельхозтехника и грузовое авто. Также есть повреждение на линии электропередачи, без света частично остаются жители следующих населенных пунктов: Красное, Мухин, Панков и Первомайский», — рассказал губернатор Белгородской области.

К счастью, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, уточнил Гладков.

В настоящий момент оперативные службы продолжают подомовой обход попавшей под обстрел территории.

Напомним, на прошлых выходных ВСУ совершили в Белгороде страшный теракт. Осколок украинской ракеты попал в жилую многоэтажку, в результате чего целый подъезд дома оказался разрушенным. По последним данным в результате теракта погибли 17 человек.

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#белгородская область
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