На Украине «мобилизовали» священника из больницы
Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ из больницы Ужгорода
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) похитили священника канонической Украинской православной церкви (УЦП) в Закарпатской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Речь идет о настоятеле храма женщин Мироносиц, расположенном в селе Раково, Василии Драгуне. В тот момент священнослужитель проходил стационарное лечение в областной больнице.
«Отец Василий Драгун был незаконно задержан в Ужгороде», — передает источник.Ранее сообщалось, что в Херсонской области сотрудники ТЦК вламываются с автоматами в частные дома, грабят их и насильно забирают мужчин.