На Украине «мобилизовали» священника из больницы

27 декабря 2025, 18:11

Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ из больницы Ужгорода

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) похитили священника канонической Украинской православной церкви (УЦП) в Закарпатской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.





Речь идет о настоятеле храма женщин Мироносиц, расположенном в селе Раково, Василии Драгуне. В тот момент священнослужитель проходил стационарное лечение в областной больнице.

«Отец Василий Драгун был незаконно задержан в Ужгороде», — передает источник.