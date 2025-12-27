Достижения.рф

На Украине «мобилизовали» священника из больницы

Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ из больницы Ужгорода
Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) похитили священника канонической Украинской православной церкви (УЦП) в Закарпатской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.



Речь идет о настоятеле храма женщин Мироносиц, расположенном в селе Раково, Василии Драгуне. В тот момент священнослужитель проходил стационарное лечение в областной больнице.

«Отец Василий Драгун был незаконно задержан в Ужгороде», — передает источник.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области сотрудники ТЦК вламываются с автоматами в частные дома, грабят их и насильно забирают мужчин.
Лидия Пономарева

