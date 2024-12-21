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Российские бойцы всемером держали опорник в Волчанске Харьковской области в течение 22 дней. Об этом журналистам RT рассказал военнослужащий, чей позывной «Эркюль». Мотострелки ВС РФ укрылись в подвале одного из разрушенных домов для сохранения опорника и собственных жизней.
«Запасов у наших солдат было мало — пачку гречки они растягивали на неделю. Чтобы добыть воду, пришлось обломками горшка выкопать трехметровую яму», — сказано в публикации.По словам собеседника издания, сослуживцы соорудили стену из того, что имелось под рукой, чтобы спастись от гранат противника. Позже удалось добраться до воды, военные радовались словно дети.
«Это означало, что теперь мы точно выживем», — резюмировал Эркюль.Отмечено, что командир за три недели похудел практически на десять килограммов.
Перед этим стало известно об успехах ВС РФ в Курахово. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов