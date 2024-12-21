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ТАСС: бойцы ВС РФ контролируют большую часть Курахово

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Большую часть Курахово в Донбассе контролируют российские войска, передает ТАСС, ссылаясь на представителей силовых ведомств. Уточняется, что в настоящее время зачищаются точечные очаги сопротивления противника.
«Большая часть Курахово под контролем ВС РФ. Сейчас идет зачистка очагов на ряде позиций в западной части города. Речь идет о точечных очагах сопротивления противника», — добавили силовики.
Резюмируется, что украинские боевики хотят удержать позиции в районе теплоэлектростанции.



Перед этим в Минобороны России докладывали, что бойцы ВС РФ освободили Островского Донецкой народной республики.

Спецоперация в Донбассе длится с конца февраля 2022 года. Боевики ВСУ продолжают атаковать гражданских.

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Экс-депутат ЕП Уоллес предложил Блинкену, Рютте и фон дер Ляйен воевать в ВСУ
21 декабря 2024, 13:39

Фото: iStock/Michele Ursi

Бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес выступил с предложением отправить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Госдепа Энтони Блинкена, генсека НАТО Марка Рютте воевать на Украину в рядах ВСУ. Об этом он написал в социальной сети.
По словам бывшего депутата, им стоит сделать это, поскольку они очень любят войну. Уоллес отметил, что многие граждане Украины, которые не хотели сражаться за прокси-конфликт НАТО, погибли зря.

Ранее команда избранного президента США Дональда Трампа объявила чиновникам из ЕС, что Вашингтон собирается продолжать помогать Киеву. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Минобороны рассказали последние новости СВО
Минобороны: ВС РФ поразили объекты ВПК Украины и сбили 89 БПЛА ВСУ
21 декабря 2024, 13:29

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Свыше 80 украинских беспилотников сбили российские авиаторы и артиллеристы, а также поразили ВПК Украины и инфраструктуру военных аэродромов противника, доложили в Минобороны РФ.
«…Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов…» — гласит сводка оборонного ведомства.
Отмечено, что в 147 районах ликвидирована живая сила боевиков ВСУ. Кроме того, сбиты снаряды американской системы залпового огня HIMARS в количестве восьми единиц.

Перед этим в российской армии рассказали, как бойцы удерживали опорник более 20 дней в Волчанске под Харьковом.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник бьет по гражданским целям, компенсируя, по мнению экспертов, свои фронтовые потери.

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«Пачку гречки на неделю»: Бойцы РФ рассказали, как держали опорник под Харьковом
RT: Бойцы ВС РФ удерживали опорник в Волчанске под Харьковом 22 дня
21 декабря 2024, 12:55

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские бойцы всемером держали опорник в Волчанске Харьковской области в течение 22 дней. Об этом журналистам RT рассказал военнослужащий, чей позывной «Эркюль». Мотострелки ВС РФ укрылись в подвале одного из разрушенных домов для сохранения опорника и собственных жизней.
«Запасов у наших солдат было мало — пачку гречки они растягивали на неделю. Чтобы добыть воду, пришлось обломками горшка выкопать трехметровую яму», — сказано в публикации.
По словам собеседника издания, сослуживцы соорудили стену из того, что имелось под рукой, чтобы спастись от гранат противника. Позже удалось добраться до воды, военные радовались словно дети.

«Это означало, что теперь мы точно выживем», — резюмировал Эркюль.
Отмечено, что командир за три недели похудел практически на десять килограммов.

Перед этим стало известно об успехах ВС РФ в Курахово. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Островского в ДНР
21 декабря 2024, 12:38

Фото: istockphoto/zim286

Населенный пункт Островского в Донбассе освободили российские военные от боевиков ВСУ, доложили в Минобороны РФ. Особо отмечена Южная группировка войск ВС России.
«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Островского Донецкой Народной Республики», — пояснили в ведомстве.
Перед этим в Минобороны предоставили данные о том, что украинский военнослужащий Евгений Годунко попытался отсидеться в тыловиках, пойдя на службу в ВСУ добровольцем.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В сентябре того же года регион присоединился к России в результате референдума. Украинская сторона не признала итоги голосования и продолжила атаковать указанную территорию. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже признал, что ВСУ не в состоянии вернуть Донбасс.

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#россия
#украина
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#днр
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В Венгрии оценили возможность отправки миротворцев на Украину
Сийярто: об отправке миротворцев на Украину можно говорить только при перемирии
21 декабря 2024, 12:26

Фото: istockphoto/xbrchx

Обсуждать отправку миротворцев на Украину можно лишь во время перемирия, заявил в разговоре с РИА Новости глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он подчеркнул невозможность данного разговора в настоящее время.
«Я думаю, что все дело будущего, поэтому последовательность очень важна. Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению, и все, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом, поэтому направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно», — считает Сийярто.

Перед этим обозреватели The Washington Post отмечали, что союзниками Украины в Европе всерьез обсуждается возможная отправка военнослужащих в зону боевых действий при мирном соглашении киевского режима с РФ.

Ранее сообщалось о том, как пытались сбить один из украинских дронов, ударивших по Казани.

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Один из ударивших по высотке в Казани дронов пытались сбить из стрелкового оружия
Ударивший по высотке в Казани беспилотник пытались сбить из стрелкового оружия
21 декабря 2024, 12:18

Фото: iStock/yucelyilmaz

Один из беспилотников, ударивших по элитным высоткам в Казани, пытались сбить из стрелкового оружия. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Глава региона Рустам Минниханов сообщил, что город подвергся массовой атаке вражеских дронов на дома мирных жителей. По информации российского оборонного ведомства, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

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Baza: жильцы атакованной ВСУ квартиры в Казани рассказали о спасении
21 декабря 2024, 12:08

Фото: istockphoto/NiseriN

Жители разрушенной квартиры в казанском жилом комплексе «Лазурные небеса» эвакуировались после первой атаки дрона ВСУ, а вот второй беспилотник уже достиг цели, передает Baza. По информации журналистов, там проживала семья, где двое детей 14-ти и шестилетнего возраста.
Юлия со своим парнем услышала хлопок в районе восьми утра, примерно через полчаса сработала сигнализация с оповещением об эвакуации. Пара уже спускалась по лестнице. Вторую атаку они не застали, поскольку поспешили уехать, но малейшее промедление с их стороны могло стоить им жизни.

Перед этим были опубликованы кадры из атакованного боевиками жилого комплекса «Лазурные небеса».

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#бпла
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#конфликт
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ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ из трех человек на левом берегу Днепра
21 декабря 2024, 12:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке высадиться на левый берег Днепра. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
В состав ликвидированной группы входило три человека. Другие подробности не уточняются. В том числе это касается точного места, где были замечены боевики ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ могли поразить объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Пленный боевик ВСУ рассказал о своей попытке отсидеться в тылу
Минобороны: поступивший на службу боевик ВСУ Годунко не смог отсидеться в тылу
21 декабря 2024, 11:50

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Пленный боевик ВСУ пошел в зону боевых действий добровольцем, рассчитывая на отсидку в тылу, однако все пошло не по его плану. Информацию предоставили в Минобороны РФ.
Отмечено, что Евгений Годунко решил служить в ВСУ весной 2022 года. Какое-то время ему удавалось быть в тыловиках, но на передовой было нужно «пушечное мясо», и тогда его отправили в Волчанск под Харьковом.

«Взял отношение в тыловую часть, чтобы в боевую не попасть. Водителем был, ездил на водовозке на «ГАЗ-66». <...> Но меня перевели в 57-ю бригаду. Со мной были почти все мобилизованные. Я не знал там ни одного контрактника. Я самый молодой был. Мне 27 лет. И там где-то к 50», — пояснил Годунко.

Также пленный рассказал, что в течение шести-семи дней находился на позиции, чтобы, по словам его командования, «помочь соседним подразделениям». Позже в полуразрушенное здание, где были боевики, прилетела противотанковая мина. Выжить удалось только Годунко.

«Меня выбросило. Перебита была рука. Я вышел, увидел кучу дронов. Я не знал, наши они или не наши. Закурил, поднял руку. И меня ваш дрон провел к вам», — добавил доброволец ВСУ.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда РФ достигнет целей.

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