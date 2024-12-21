ТАСС: бойцы ВС РФ контролируют большую часть Курахово

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Большую часть Курахово в Донбассе контролируют российские войска, передает ТАСС, ссылаясь на представителей силовых ведомств. Уточняется, что в настоящее время зачищаются точечные очаги сопротивления противника.
«Большая часть Курахово под контролем ВС РФ. Сейчас идет зачистка очагов на ряде позиций в западной части города. Речь идет о точечных очагах сопротивления противника», — добавили силовики.Резюмируется, что украинские боевики хотят удержать позиции в районе теплоэлектростанции.
Перед этим в Минобороны России докладывали, что бойцы ВС РФ освободили Островского Донецкой народной республики.
Спецоперация в Донбассе длится с конца февраля 2022 года. Боевики ВСУ продолжают атаковать гражданских.
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Никита Кротов