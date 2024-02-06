На Украине начали расследование после скандала с прослушкой журналистов

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Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка вызвали в Верховную раду с требованием предоставить для доклада о прослушке ведомством журналистов издания Bihus.Info. Об этом сообщает Телеграм-канал «Укринформ».
«Верховная рада вызывает для доклада о прослушивании журналистов проекта Bihus.Info главу СБУ Василия Малюка», —пишет издание.До этого СБУ пояснила, что интерес к Bihus.Info вызван причастностью ряда сотрудников к покупке запрещенных веществ, а не их журналистской работой, где, в частности, расследовалось коррупция в Министерства обороны Украины.
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