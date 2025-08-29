На Украине напомнили Трампу о сроках российского ответа по урегулированию

29 августа 2025, 22:39

Зеленский напомнил Трампу о сроках российского ответа по урегулированию

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что России осталось всего несколько дней, чтобы ответить на предложение о переговорах по урегулированию конфликта. На брифинге он напомнил, что ранее американский лидер Дональд Трамп обозначил срок в «две–три недели».





По словам Зеленского, обсуждения возможной встречи велись как в двустороннем формате с США, так и с участием европейских партнёров.





«Мы напомним всем об этом сроке в понедельник», — добавил глава киевского режима.