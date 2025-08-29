На Украине напомнили Трампу о сроках российского ответа по урегулированию
Зеленский напомнил Трампу о сроках российского ответа по урегулированию
Владимир Зеленский заявил, что России осталось всего несколько дней, чтобы ответить на предложение о переговорах по урегулированию конфликта. На брифинге он напомнил, что ранее американский лидер Дональд Трамп обозначил срок в «две–три недели».
По словам Зеленского, обсуждения возможной встречи велись как в двустороннем формате с США, так и с участием европейских партнёров.
«Мы напомним всем об этом сроке в понедельник», — добавил глава киевского режима.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что в телефонном разговоре Трамп и Владимир Путин договорились провести встречу с Зеленским в течение двух недель; место проведения пока не определено. Сам Трамп заявлял о готовности в ближайшие недели рассмотреть новые шаги в отношении России и её торговых партнёров, а также не исключал как двусторонних переговоров между Москвой и Киевом, так и трёхсторонней встречи с его участием.
Перед этим Зеленский признавал, что Киев не сможет вернуть утраченные территории исключительно путем боевых действий.