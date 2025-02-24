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Для восстановления Украине нужна сумма в 500 миллиардов евро, заявил в рамках заседания украинского правительства премьер республики Денис Шмыгаль.
«Когда мы говорим о восстановлении Украины, это означает что европейские компании могут инвестировать такие усилия, и это означает, по предварительным подсчетам, что восстановление будет стоить 500 миллиардов евро. Такое восстановление может стать ключевым заданием для Европы на несколько лет вперед», — произнес политик.Шмыгаль добавил, что замороженные активы России послужат первичным источником для восстановления украинской республики.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отказался гасить задолженность перед США в $500 миллиардов. По словам главы киевского режима, эту сумму будет выплачивать десяток поколений украинских граждан.
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