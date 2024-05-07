На Украине обозначили срок доставки F-16 в страну

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Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, об этом написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
«Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле», — заявил Гончаренко*.Украинский политик также отметил, что первые пилоты ВСУ, которые смогут управлять американскими истребителями, будут готовы уже к концу мая.
Ранее представитель ВВС Украины Илья Евлаш заявлял, что первые F-16 взмоют в небе над Украиной уже после Пасхи.
Напомним, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что иностранные наёмники отказываются воевать на стороне Вооружённых сил Украины даже за большие деньги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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