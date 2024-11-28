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Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет не имеет смысла на фоне нехватки оружия для уже мобилизованных военнослужащих.
Основной причиной он назвал задержки в поставках вооружений, что препятствует полноценному оснащению армии, передает украинское издание «Страна.ua».
Ранее агентство Associated Press сообщало, что предложение США о снижении порога мобилизации было обосновано «чистой математикой» для увеличения численности военных на Украине.
«Радио 1» также передавало данные Reuters о том, как США призвали Украину к снижению призывного возраста.
Однако, по словам Литвина, без своевременного поступления оборудования увеличивать количество солдат неэффективно. Задержки слишком сильно усложняют мобилизационные процессы и военную подготовку на Украине.
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Ранее агентство Associated Press сообщало, что предложение США о снижении порога мобилизации было обосновано «чистой математикой» для увеличения численности военных на Украине.
«Радио 1» также передавало данные Reuters о том, как США призвали Украину к снижению призывного возраста.
Однако, по словам Литвина, без своевременного поступления оборудования увеличивать количество солдат неэффективно. Задержки слишком сильно усложняют мобилизационные процессы и военную подготовку на Украине.
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Мария Моисеева