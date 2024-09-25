Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине объявили эвакуацию из ещё 32 населённых пунктов

На Украине объявили эвакуацию из ещё 32 населённых пунктов

На Украине объявили эвакуацию из 32 населённых пунктов ДНР и Харьковской области
25 сентября 2024, 16:55
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

В 29 населённых пунктах Харьковской области и трёх подконтрольной Киеву части ДНР объявили принудительную эвакуацию детей с семьями. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции Украины.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в этих регионах.

Днём ранее стало известно, что объявлена обязательная эвакуация из 15 населённых пунктов Харьковской области. Причина такого решения аналогичная.



Ранее стало известно, что украинцы на фоне объявленной эвакуации из Покровска, наоборот, массово едут в город, поскольку ждут прихода российских военных и освобождения населённого пункта от ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Киеве заявили, что запланировали операции на 2025 год с дальнобойным оружием

Курская земля усеяна трупами наёмников и солдат ВСУ

ВС РФ освободили Острое и Григоровку в ДНР
#украина
#эвакуация
#жители
#харьковская область
#днр
#всу
#вс рф
Тысячи бойцов ВСУ испугались российских военных и покинули Угледар
Forbes: из Угледара втихую выходят две тысячи солдат 72-й бригады ВСУ
25 сентября 2024, 16:46

Фото: iStock/zabelin

Члены 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины начали отступать из города Угледара. Об этом сообщает Forbes.
Уточняется, что российские солдаты начали «угрожать флангам населенного пункта» еще на прошлой неделе. Согласно информации источника, в тот же период украинские боевики приняли решение покинуть Угледар и отойти в сторону села Богоявленка.

Примечательно, что военные отогнали боевые машины БМП-2 и гаубицы М-109 на более подготовленные к обороне позиции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Киеве заявили, что запланировали операции на 2025 год с дальнобойным оружием

Украинское командование сообщило о сложной ситуации на линии фронта

ВСУ эвакуировали часть солдат из Угледара
#угледар
#вс рф
#всу
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Верховной рады рассказал о жалобах бойцов ВСУ на отсутствие выплат
Депутат Гончаренко*: солдаты ВСУ жалуются на отсутствие выплат за сентябрь
25 сентября 2024, 16:43

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы ВСУ массово жалуются на отсутствие выплат за сентябрь этого года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Он написал, что у киевских властей находятся деньги на проведение телемарафона и на кэшбэк с покупки украинских товаров. А вот денег на выплаты военным они найти не могут.

Депутат отметил, что в Раде уже обсуждали данный вопрос. Сам Гончаренко* требовал от глав Минфина и Минобороны страны объяснений по поводу задержки выплат бойцам.

Ранее, 20 августа, пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что с сентября власти Украины перестанут платить зарплату военным из-за отсутствия необходимых для этого средств в бюджете страны. При этом граждане страны платят налог на армию, который регулярно повышается.

Читайте также:

На Украине раскрыли степень зависимости от Запада

На Западе заявили о критических потерях ВСУ в танках и БМП

Боевик ВСУ сдался в плен под Курском после суток в подвале с трупом сослуживца

*внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#сво
#украина
#выплаты
#военные
#верховная рада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе заявили о критических потерях ВСУ в танках и БМП
Полковник Райснер: ВСУ потеряли много танков и БМП за последние месяцы
25 сентября 2024, 16:30

Фото: iStock/dr_evil

ВСУ потеряли много танков и броневых машин пехоты за последнее время вследствие успешных действий российской армии. Об этом сообщил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в эфире телеканала N-TV.
По словам эксперта, за последние несколько месяцев ВС РФ уничтожили или повредили более 60 танков и 140 БМП. Райснер отметил, что к этим выводам он пришел, исходя из общего объема поставленной западной техники.

Полковник заключил, что если Украина хочет изменить ситуацию, то ей следует направлять несколько тысяч единиц вооружений данного типа.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

В Киеве заявили, что запланировали операции на 2025 год с дальнобойным оружием

Провал ВСУ в Угледаре объяснили вторжением в Курскую область

Украинское командование сообщило о сложной ситуации на линии фронта
#украина
#операции
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дрон ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС
25 сентября 2024, 16:05

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что в среду в 13:10 неустановленный дрон сбросил боеприпас в 150 метрах от территории атомной электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока №3.

При падении беспилотник сдетонировал, в результате чего загорелась сухая трава.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Вследствие удара дрона никто не пострадал, электростанция не получила повреждений.

Напомним, что Запорожская АЭС является крупнейшей и самой мощной станцией такого типа в Европе. Она состоит из шести энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октября 2022 года станция перешла в собственность России.

Читайте также:

Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре, начался пожар

Российские войска зашли в Угледар

ВС РФ освободили Острое и Григоровку в ДНР
#запорожская аэс
#беспилотник
#всу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве заявили, что запланировали операции на 2025 год с дальнобойным оружием
Умеров: ВСУ планируют применить дальнобойное оружие вне Украины в 2025 году
25 сентября 2024, 15:10

Фото: iStock/undefined undefined

Украина запланировала на 2025 год операции за пределами страны. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданию LB.ua.
По его словам, все операции, запланированные Киевом, необходимо реализовать. Примечательно, что Умеров утвердительно ответил на вопросы о том, имеются ли в виду операции за пределами Украины с использованием дальнобойного оружия.

Украинский министр заключил, что на сегодняшний день Киеву крайне необходима поддержка союзников.

Ранее сообщалось, что украинские власти не смогли убедить США снять ограничения на удары по РФ западными дальнобойными ракетами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру

Эскобар: США не приняли решение по ударам вглубь России из-за заявления Путина

Зеленский: Украина не получила от США и Британии разрешения на удары вглубь РФ
#сша
#радио 1
#украина
#министр
#ограничения
#операции
#поддержка
#оон
#зеленский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре, начался пожар
25 сентября 2024, 14:53

Фото: iStock/Faustino Carmona Guerrero

Украинский дрон атаковал жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате атаки беспилотника начался пожар в многоэтажном доме. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные группы. Также уточняется материальный ущерб, нанесённый украинским дроном.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские беспилотники атаковали четыре населённых пункта в регионе. Речь идёт о сёлах Ясные Зори и Вязовое, городе Шебекино и поле в Грайвороновском районе, где дрон ударил в комбайн.

Читайте также:

Российские войска зашли в Угледар

Боевик ВСУ сдался в плен под Курском после суток в подвале с трупом сослуживца

ВС РФ освободили Острое и Григоровку в ДНР
#всу
#беспилотник
#украина
#запорожская область
#атака
#жилой дом
#пожар
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ поймала пособника СБУ под Херсоном за экстремистские акции
ТАСС: ФСБ задержала жителя Алешек под Херсоном за экстремистские акции для СБУ
25 сентября 2024, 14:47

Фото: iStock/irene_rebrova

В Херсонской области сотрудники ФСБ поймали жителя города Алешки, которые по заданию от СБУ совершал экстремистские акции. Об этом сообщает ТАСС. По информации ведомства, мужчину завербовали 17 лет назад — в 2007 году.
Отмечается, что на протяжении этого времени он поддерживал связь с СБУ, а когда началась СВО начал проводить экстремистские акции в Херсонской области.

Правоохранители возбудили в отношении экстремиста уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд сократил на полгода, до 25,5 лет, срок тюремного заключения агента СБУ Ивана Недильского по делу о терактах в Подмосковье и госизмене.

Читайте также:

Суд сократил на полгода срок агенту СБУ по делу о терактах в Подмосковье

Россиянину дали 25,5 лет за поджог двух военкоматов в Подмосковье по заданию СБУ

Жителя Биробиджана задержали за подготовку поджога пункта отбора контрактников
#суд
#дело
#уголовное дело
#поджог
#акции
#сво
#сбу
#херсонская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру
Зеленский призвал принудить Россию к миру во время выступления на Совбезе ООН
25 сентября 2024, 14:09

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» РФ к миру. Выступление опубликовано в его Telegram-канале.
Зеленский отметил, что в настоящее время мирных переговоров о завершении конфликта недостаточно. По его мнению, Россия якобы является нарушителем устава международной организации и единственным «агрессором».

Предводитель киевского режима утверждает, что конфликт не завершится из-за того, что «кто-то устал от войны» или от территориальных уступок со стороны Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Китай и Бразилия хотят возродить план по урегулированию конфликта на Украине

Эрдоган высказался о дипломатических проблемах по поиску мира на Украине

«Провал везде»: Боррель предупредил Запад о возможном поражении на Украине
#россия
#конфликт
#китай
#план
#бразилия
#зеленский
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В спецназе «Ахмат» раскрыли тактику ВСУ в Курской области
Боец «Ахмата» Аид: ВСУ применили четыре тактики в курском приграничье
25 сентября 2024, 13:39

Фото: iStock/Olena_Z

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что ВСУ применили четыре тактики во время вторжения в курское приграничье.
ВСУ следовали тактикам «цветок», «механизированный кулак», малых групп и «гармошки». Аид пояснил, что тактика «цветок» представляет собой закрепление на местности, а после распространение по окрестным районам, словно распускающийся цветок.

По его словам, в первый день на Суджанском направлении российские бойцы уничтожили 39 единиц вражеской бронетехники.

«Это не какие-то пикапы или «буханки». Это боевые бронемашины. БМП, танки иностранного производства, Marder, Stryker, Bushmaster.
Количество залпов РСЗО доходило до 15 пакетов в день — они высыпали на одном узком участке. Два раза потом применяли газ. Ребята до сих пор некоторые в токсикологии под наблюдением», — рассказал «Аид» в беседе с RT.

Он отметил, что в начале вторжения в курское приграничье боевики ВСУ чувствовали себя безнаказанно. Позже они начали отказываться от продвижения и просили психолога, это можно было слышать из перехваченных разговоров.

Таким образом, «Аид» заключил, что ВСУ пошли ва-банк в Курской области, бросив серьезные силы для нападения на российский регион.

Читайте также:

Российские войска зашли в Угледар

Боевик ВСУ сдался в плен под Курском после суток в подвале с трупом сослуживца

Курская земля усеяна трупами наёмников и солдат ВСУ
#земля
#газ
#банк
#танки
#регион
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате