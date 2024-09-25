На Украине объявили эвакуацию из ещё 32 населённых пунктов

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В 29 населённых пунктах Харьковской области и трёх подконтрольной Киеву части ДНР объявили принудительную эвакуацию детей с семьями. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции Украины.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в этих регионах.
Днём ранее стало известно, что объявлена обязательная эвакуация из 15 населённых пунктов Харьковской области. Причина такого решения аналогичная.
Ранее стало известно, что украинцы на фоне объявленной эвакуации из Покровска, наоборот, массово едут в город, поскольку ждут прихода российских военных и освобождения населённого пункта от ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Днём ранее стало известно, что объявлена обязательная эвакуация из 15 населённых пунктов Харьковской области. Причина такого решения аналогичная.
Ранее стало известно, что украинцы на фоне объявленной эвакуации из Покровска, наоборот, массово едут в город, поскольку ждут прихода российских военных и освобождения населённого пункта от ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова