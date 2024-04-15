На Украине отказались направить ВСУ выделенные на телемарафон деньги

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что бюджетные средства, выделенные на украинский телемарафон, не будут перенаправлены на нужды ВСУ.
Это следует из его комментария по поводу петиции, в которой требовалось направить средства на закупку вооружения для армии.
Петицию подписали около 30 тысяч человек, что превысило необходимое количество в 25 тысяч.
Тем не менее, Шмыгаль отметил, что перераспределение этих расходов считается нецелесообразным.
Он подчеркнул, что финансирование телемарафона является важным аспектом противодействия военной агрессии и приоритетным для правительства.
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Петицию подписали около 30 тысяч человек, что превысило необходимое количество в 25 тысяч.
Тем не менее, Шмыгаль отметил, что перераспределение этих расходов считается нецелесообразным.
Он подчеркнул, что финансирование телемарафона является важным аспектом противодействия военной агрессии и приоритетным для правительства.
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Артем Кузьмин