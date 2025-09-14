В ГА ООН высказались о возможности размещения миротворцев на Украине
Бербок допустила возможность размещения миротворцев ООН на Украине
Председатель Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок не исключила возможность развёртывания миротворческой миссии организации на Украине при условии заключения мирного соглашения. Об этом пишет Bild.
Ранее, 4 сентября, газета El País сообщала о сложностях в продвижении идеи «коалиции желающих» по отправке войск на Украину, указывая в частности на неясную позицию США. По данным издания, именно американская поддержка могла бы компенсировать недостатки европейской помощи.
«Если будет достигнуто мирное соглашение на Украине, оно должно быть максимально защищено», — сказала Бербок.Перед этим российский военкор Александр Коц назвал реальных командиров ВСУ.