В ГА ООН высказались о возможности размещения миротворцев на Украине

14 сентября 2025, 21:40

Бербок допустила возможность размещения миротворцев ООН на Украине

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Председатель Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок не исключила возможность развёртывания миротворческой миссии организации на Украине при условии заключения мирного соглашения. Об этом пишет Bild.





Ранее, 4 сентября, газета El País сообщала о сложностях в продвижении идеи «коалиции желающих» по отправке войск на Украину, указывая в частности на неясную позицию США. По данным издания, именно американская поддержка могла бы компенсировать недостатки европейской помощи.





«Если будет достигнуто мирное соглашение на Украине, оно должно быть максимально защищено», — сказала Бербок.

