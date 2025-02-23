На Украине пошутили на вопрос о возможности массированного удара 24 февраля

Фото: istockphoto/IherPhoto
Глава украинской разведки Кирилл Буданов*, внесенный Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов, пошутил в ответ на вопрос про возможность массированного удара по Украине в день годовщины начала российской спецоперации. Его слова приводит Газета.ру.
«Бомбардировщики загружены», — сказано в материале.Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин тогда подчеркнул, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан Донбасса на протяжении восьми лет.
В июне 2024 года Путин предлагал киевскому режиму закончить боевые действия, однако в августе того же года боевики ВСУ вторглись на территорию Курской области.
Ранее в НАТО назвали ключевой урок украинского кризиса.
Читайте также:
Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата с бойцами ВС РФ
Путин вручил награду одолевшему боевика ВСУ в рукопашной штурмовику Григорьеву
Медведев заявил о панике в рядах врагов России
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов