Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата с бойцами ВС РФ

Фото: Telegram-канал Воробьев LIVE
Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с российскими военнослужащими. Об этом сказано в Telegram-канале главы Подмосковья.
«Настоящие герои, защитники Отечества — вокруг нас. Специальная военная операция показала, как много у нас смелых, отважных мужчин и женщин, готовых защищать нашу Родину. Мы гордимся каждым из вас, и, конечно, желаем, чтобы вы как можно скорее вернулись домой — к своим родным и близким», — сказано в сообщении Воробьева.Он добавил, что залогом безопасности и независимости России является поддержка, самоотверженность и мужество российских военных.
«Мы все верим в приближающуюся Победу, как верили в нее наши деды и прадеды 80 лет назад. С праздником! С Днём защитника Отечества!» — заключил Воробьев.Ранее в Минобороны России доложили об успехах ВС РФ в Донбассе.
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