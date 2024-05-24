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На Украине построят подземный город

Мэр Харькова Терехов анонсировал строительство подземного города за €225 млн
24 мая 2024, 09:11
Фото: iStock/goncharovaia

Фото: iStock/goncharovaia

В Харькове намерены построить подземный город. Проект анонсировал мэр города Игорь Терехов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».


«Подземный город за 225 миллионов евро хотят построить в Харькове», — говорится в публикации.

По словам мэра, в проект включены медучреждения, ТЦ, школы и коворкинг. Площадь города составит 236 000 квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов.

Ранее сообщалось, что ВСУ активно применяют на линии фронта FPV-дроны, однако им все равно не удается удержать свои позиции. Армия России перехватывает инициативу на нескольких участках фронта и зачищает от остатков личного состава ВСУ освобожденные ранее населенные пункты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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