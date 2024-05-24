На Украине построят подземный город

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В Харькове намерены построить подземный город. Проект анонсировал мэр города Игорь Терехов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Подземный город за 225 миллионов евро хотят построить в Харькове», — говорится в публикации.
По словам мэра, в проект включены медучреждения, ТЦ, школы и коворкинг. Площадь города составит 236 000 квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов.
Ранее сообщалось, что ВСУ активно применяют на линии фронта FPV-дроны, однако им все равно не удается удержать свои позиции. Армия России перехватывает инициативу на нескольких участках фронта и зачищает от остатков личного состава ВСУ освобожденные ранее населенные пункты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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