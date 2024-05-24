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Украинцы не понимают, ради чего им нужно идти в ВСУ и сражаться на фронте, у общественности нет представления относительно будущего государства. Об этом рассказал старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью газете Financial Times.
Он отметил, что по всей стране сейчас важный переломный момент. Люди хотят понять ради чего сражаются, но им об этом не говорят. Это серьезная проблема, заявил Уотлинг. По его словам, ВСУ несут постоянные потери, а Россия наращивает свое превосходство.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что раскрыт устраивающий украинских военных исход конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Они теряют территории. И, что еще хуже, до сих пор нет плана, который позволил бы повернуть эту тенденцию вспять», — подчеркнул он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что раскрыт устраивающий украинских военных исход конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова