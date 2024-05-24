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Украинцы не понимают, ради чего нужно сражаться на фронте

Эксперт Уотлинг: украинцы не понимают, ради чего им сражаться на фронте
24 мая 2024, 08:37
Фото: iStock/Roman Novitskii

Фото: iStock/Roman Novitskii

Украинцы не понимают, ради чего им нужно идти в ВСУ и сражаться на фронте, у общественности нет представления относительно будущего государства. Об этом рассказал старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью газете Financial Times.
Он отметил, что по всей стране сейчас важный переломный момент. Люди хотят понять ради чего сражаются, но им об этом не говорят. Это серьезная проблема, заявил Уотлинг. По его словам, ВСУ несут постоянные потери, а Россия наращивает свое превосходство.

«Они теряют территории. И, что еще хуже, до сих пор нет плана, который позволил бы повернуть эту тенденцию вспять», — подчеркнул он.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что раскрыт устраивающий украинских военных исход конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Полянский: Запад понимает последствия применения ВСУ оружия по целям в России
24 мая 2024, 09:01

Фото: iStock/vadimrysev

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. Об этом пишет РИА Новости.
Полянский отметил, что Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории. По его мнению, у западных стране по данному вопросу нет каких-либо иллюзий.

Политик добавил, что РФ на сегодняшний день сфокусирована на достижении своих целей в рамках специальной военной операции и не обращает внимания «на позиции отдельных западных лидеров, которые постоянно меняют свое мнение.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.

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«ВД»: Офицер французского легиона попал в плен ВС РФ в районе Клещеевки
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#великобритания
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«ВД»: Офицер французского легиона попал в плен ВС РФ в районе Клещеевки
24 мая 2024, 08:50

Фото: iStock/e-crow

Иностранный офицер, который воевал на стороне украинской армии, попал в плен к ВС РФ вблизи Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает «Военное дело», называя пленного «офицером французского легиона».
Отмечается, что иностранный наемник находится в крайне тяжелом состоянии из-за ранений, врачи пытаются спасти его жизнь. Если он выживет, то станет «ценным источником информации», отметили в Telegram-канале.

При этом не уточняется, является ли пленный солдат обычным наемником или кадровым офицером Французского иностранного легиона. В настоящее время в российском военном ведомстве не подтверждали данную информацию о пленении офицера под Клещеевкой.

Ранее МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. В МИД также отметили, что кампании по дезинформации, которые касаются поддержки Парижем Киева, не прекращаются.

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В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны
Депутат Рады Бондарь: Зеленскому не показывали реальную оборону у границы
24 мая 2024, 08:14

Депутат Верховной Рады Михаил Бондарь заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию оборону возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений. Об этом сообщает Радио НВ.
Бондарь отметил, что он вместе с коллегами выезжал и фиксировал строительство этих укреплений вблизи границы с РФ. По его словам, после этого был построен специальный показательный объект, куда можно «приезжать и фотографировать».

Бондарь подчеркнул, что другие участки линии обороны рядом с границей по факту были выполнены на скорую руку, не достроены или вообще отсутствовали.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Раскрыт устраивающий украинских военных исход конфликта
Экс-депутат: в ВСУ осознают потерю территорий и хотят «корейский» вариант
24 мая 2024, 08:11

Фото: iStock/Jakub Laichter

Солдаты ВСУ осознают неизбежность территориальных потерь в конфликте с РФ, в связи с чем они готовы пойти хотя бы на корейский вариант. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника общественного движения «Другая Украина», экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника.
По его словам, солдаты ВСУ, которые участвуют в боевых действиях в зонах соприкосновения с ВС России, понимают, какие силы уже были задействованы и какие еще находятся в резерве. Поэтому подобный сценарий, скорее всего, рассматривается в рядах ВСУ, добавил он.

Ранее сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что конфликт на Украине может завершиться разделом территорий, как это было с Корейским полуостровом.

По его мнению, ВСУ не смогут вновь захватить подконтрольные РФ области, поскольку не располагают достаточной военной мощью, а также проигрывают российским военным в численности. Он отметил, что обещание нейтралитета Украины в будущем может быть основой для мирного урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием
Система ПВО сбила три ракеты ATACMS над Крымом и два БПЛА в Белгородской области
24 мая 2024, 07:31

Фото: istock / e-crow

Системы противовоздушной обороны РФ за ночь сбили два БПЛА ВСУ в Белгородской области и три ракеты ATACMS над Крымом. Об этом информирует Минобороны России в Телеграм-канале.
«Средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме этого, в акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три катера были уничтожены.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#ракеты
#пво
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Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом
Ми-35 и Ка-52 поразили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области
24 мая 2024, 07:16

Фото: istock / camptoloma

Вертолеты РФ Ка-52 и Ми-35 поразили замаскированную украинскую военную технику в Харьковской области. Об этом рассказали в МО РФ.
Сообщается, что экипажи армейской авиации на вертолетах выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и опорным пунктам ВСУ. Удар наносился по заданным координатам. После этого военные выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все указанные цели были успешно поражены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что стало известно о новой ловушке ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно о новой ловушке ВСУ
Боец Пират: ВСУ стали маскировать бомбы под пачки из-под кофе и сахара
24 мая 2024, 06:54

Фото: istock / Diy13

ВСУ испытывают острую нехватку военных на Угледарском направлении, поэтому в ход пошли разные хитрости – в том числе и разбрасывание замаскированных бомб с дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира роты ВС РФ с позывным Пират.
«Противник пытается компенсировать дефицит людей дронами. Наращивает ресурс на нашем направлении. И, к слову, у них появились такие FPV, которые могут нести на себе килограмм взрывчатки», — сказал командир.

По его словам, украинские военные стали маскировать самодельные бомбы под пачки из-под сахара, шоколада, кофе. Они сбрасывают их на позиции российских военных. Делают они это все не просто так, добавил ​Пират.

«У нас есть «бегунки». Люди, которые добегают на передовых позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированные взрывчатки», — рассказал он.

Командир добавил, что теперь все передается только в упакованных мешках.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что разгром группировки ВСУ российскими военными под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#владимир путин
#президент
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#кофе
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#операции
#лидер
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#продюсер
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ВС России освободили 50% Волчанска в Харьковской области
Водолацкий: Волчанск в Харьковской области освобожден более чем на 50%
24 мая 2024, 05:26

Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк

Более 50% территории населенного пункта Волчанск в Харьковской области перешёл под контроль ВС РФ. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.
«После огненной завесы, которую [накануне] устроили наши подразделения на южной части Волчанска, то территория [под контролем РФ] стала больше, уже за 50%, - сказал Водолацкий. - Мы аккуратно, но уверенно идем вперед», — заявил он.
Как утверждает депутат, освобождение Волчанска открывает путь к Краматорску, Славянску и Красноармейску. Водолацкий добавил, что следующей задачей российских войск является взятие их под контроль.

Ранее советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#контроль
#депутат
#новости
#лнр
#вс рф
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В США завершили обучение первой партии украинских пилотов
Пентагон: первая партия украинских лётчиков завершила обучение управлению F-16
24 мая 2024, 02:22

Фото: istock / VanderWolf-Images

Первая группа украинских летчиков завершила в Соединённых Штатах обучение пилотированию истребителей F-16. Об этом информирует Politico, ссылаясь на представителя авиабазы в штате Аризона, где проходило обучение.
Издание не раскрыло число военных и дату окончания тренировок. Как утверждают источники газеты, летчики сейчас направляются в Европу для дополнительной подготовки.

Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Нидерландов, Дании и Норвегии.

Ранее начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что США давят на европейских союзников Киева, заставляя сдвинуть сроки поставок истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого в Госдуме оценили показанную в США «карту ударов» по РФ.

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#украина
#лётчики
#обучение
#сша
#самолет
#истребитель f-16
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