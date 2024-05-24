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Прилеты зафиксированы в Чугуеве Харьковской области Украины, где находится перевалочный пункт в снабжении сил Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Он рассказал, что «прилеты» были зафиксированы в 6:50, 7:05 и в 7:07.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинцы не понимают, ради чего им нужно идти в ВСУ и сражаться на фронте, у общественности нет представления относительно будущего государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В город Харьков начались прилеты. В основном в Чугуев прилетает, где идет постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт в снабжении бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами», — сказал подпольщик.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что украинцы не понимают, ради чего им нужно идти в ВСУ и сражаться на фронте, у общественности нет представления относительно будущего государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова