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Подполье сообщило об ударах по Харьковской области

Подполье: ВС РФ ударили по Чугуеву, где находится пункт снабжения ВСУ
24 мая 2024, 08:57
Фото: iStock / Ivan Murauyou

Фото: iStock / Ivan Murauyou

Прилеты зафиксированы в Чугуеве Харьковской области Украины, где находится перевалочный пункт в снабжении сил Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Он рассказал, что «прилеты» были зафиксированы в 6:50, 7:05 и в 7:07.

«‎В город Харьков начались прилеты. В основном в Чугуев прилетает, где идет постоянная доукомплектация подразделений бандеровцев, перевалочный пункт в снабжении бандеровских войск боекомплектами и горюче-смазочными материалами», — сказал подпольщик.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинцы не понимают, ради чего им нужно идти в ВСУ и сражаться на фронте, у общественности нет представления относительно будущего государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#Харьков
На Украине построят подземный город
Мэр Харькова Терехов анонсировал строительство подземного города за €225 млн
24 мая 2024, 09:11

Фото: iStock/goncharovaia

В Харькове намерены построить подземный город. Проект анонсировал мэр города Игорь Терехов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Подземный город за 225 миллионов евро хотят построить в Харькове», — говорится в публикации.

По словам мэра, в проект включены медучреждения, ТЦ, школы и коворкинг. Площадь города составит 236 000 квадратных метров. Сейчас для проекта ищут инвесторов.

Ранее сообщалось, что ВСУ активно применяют на линии фронта FPV-дроны, однако им все равно не удается удержать свои позиции. Армия России перехватывает инициативу на нескольких участках фронта и зачищает от остатков личного состава ВСУ освобожденные ранее населенные пункты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армия
#коворкинг
#проект
#город
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#медучреждения
#армия россии
#всу
#дроны
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Выход ВСУ из Крынок, контратака ВС РФ в Волчанске: последние новости СВО
24 мая 2024, 09:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВСУ активно применяют на линии фронта FPV-дроны, однако им все равно не удается удержать свои позиции. Армия России перехватывает инициативу на нескольких участках фронта и зачищает от остатков личного состава ВСУ освобожденные ранее населенные пункты. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, куда противник стягивает дополнительные резервы расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


ВСУ стянули на Харьковское направление несколько тысяч человек для усиления обороны, сообщает телеграм-канал «Два майора». Авиация и ракетчики ВС РФ в течение суток наносили удары по объектам логистической инфраструктуры в регионе. В Харькове поражен железнодорожный узел. Российская армия перешла к активному применению боеприпасов с универсальным модулем, что позволяет увеличить дальность поражения целей.


Волчанское направление


ВС РФ продвинулись от 200 до 350 метров, отразив две контратаки противника. На Липцовском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись от 100 до 300 метров. Идут тяжелые бои.

Часовоярское направление


ВСУ активно работает артиллерией и FPV-дронами по российским позициям, но несмотря на это ВС РФ удается продвинуться в восточном микрорайоне Часов Яра недалеко от высотной застройки.
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Покровское направление


Российская армия провела серию наступательных действий в районе Очеретинского выступа у Архангельского, в районе Новопокровкого, Уманского и недавно занятого Нетайлово. ВСУ теряют технику и личный состав.


Южнодонецкое направление


ВС РФ штурмуют Красногоровку и Парасковиевку. ВСУ пытаются удержать позиции, несмотря на продолжающейся обстрелы российской артиллерии.


Времевское направление


Малые группы пехоты ВС РФ идут в атаку в районах Старомайорского и Урожайного. Российским военным удалось перехватить инициативу на этом участке фронта и приступить к теснению противника.


Херсонское направление


ВСУ запускают дроны по жилому сектору в Днепрянах из-за неудач на линии фронта. Украинские военные вывели остатки бойцов из Крынок, однако продолжают атаковать российские позиции дронами. ВС России задействуют высокоточные боеприпасы с вертолётов, применяют авиацию.

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#боеприпасы
#всу
#вс рф
#украина
#сво
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Полянский: Запад понимает последствия применения ВСУ оружия по целям в России
24 мая 2024, 09:01

Фото: iStock/vadimrysev

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. Об этом пишет РИА Новости.
Полянский отметил, что Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории. По его мнению, у западных стране по данному вопросу нет каких-либо иллюзий.

Политик добавил, что РФ на сегодняшний день сфокусирована на достижении своих целей в рамках специальной военной операции и не обращает внимания «на позиции отдельных западных лидеров, которые постоянно меняют свое мнение.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.

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«ВД»: Офицер французского легиона попал в плен ВС РФ в районе Клещеевки
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#россия
#украина
#вс рф
#полянский
#великобритания
#оружие
#удар
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«ВД»: Офицер французского легиона попал в плен ВС РФ в районе Клещеевки
24 мая 2024, 08:50

Фото: iStock/e-crow

Иностранный офицер, который воевал на стороне украинской армии, попал в плен к ВС РФ вблизи Клещеевки в ДНР. Об этом сообщает «Военное дело», называя пленного «офицером французского легиона».
Отмечается, что иностранный наемник находится в крайне тяжелом состоянии из-за ранений, врачи пытаются спасти его жизнь. Если он выживет, то станет «ценным источником информации», отметили в Telegram-канале.

При этом не уточняется, является ли пленный солдат обычным наемником или кадровым офицером Французского иностранного легиона. В настоящее время в российском военном ведомстве не подтверждали данную информацию о пленении офицера под Клещеевкой.

Ранее МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину. В МИД также отметили, что кампании по дезинформации, которые касаются поддержки Парижем Киева, не прекращаются.

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#украина
#франция
#всу
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Украинцы не понимают, ради чего нужно сражаться на фронте
Эксперт Уотлинг: украинцы не понимают, ради чего им сражаться на фронте
24 мая 2024, 08:37

Фото: iStock/Roman Novitskii

Украинцы не понимают, ради чего им нужно идти в ВСУ и сражаться на фронте, у общественности нет представления относительно будущего государства. Об этом рассказал старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью газете Financial Times.
Он отметил, что по всей стране сейчас важный переломный момент. Люди хотят понять ради чего сражаются, но им об этом не говорят. Это серьезная проблема, заявил Уотлинг. По его словам, ВСУ несут постоянные потери, а Россия наращивает свое превосходство.

«Они теряют территории. И, что еще хуже, до сих пор нет плана, который позволил бы повернуть эту тенденцию вспять», — подчеркнул он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что раскрыт устраивающий украинских военных исход конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вертолёты
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#операции
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#всу
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В Раде раскрыли, как Зеленского обманули во время поездки на линию обороны
Депутат Рады Бондарь: Зеленскому не показывали реальную оборону у границы
24 мая 2024, 08:14

Депутат Верховной Рады Михаил Бондарь заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию оборону возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений. Об этом сообщает Радио НВ.
Бондарь отметил, что он вместе с коллегами выезжал и фиксировал строительство этих укреплений вблизи границы с РФ. По его словам, после этого был построен специальный показательный объект, куда можно «приезжать и фотографировать».

Бондарь подчеркнул, что другие участки линии обороны рядом с границей по факту были выполнены на скорую руку, не достроены или вообще отсутствовали.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир зеленский
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Раскрыт устраивающий украинских военных исход конфликта
Экс-депутат: в ВСУ осознают потерю территорий и хотят «корейский» вариант
24 мая 2024, 08:11

Фото: iStock/Jakub Laichter

Солдаты ВСУ осознают неизбежность территориальных потерь в конфликте с РФ, в связи с чем они готовы пойти хотя бы на корейский вариант. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника общественного движения «Другая Украина», экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника.
По его словам, солдаты ВСУ, которые участвуют в боевых действиях в зонах соприкосновения с ВС России, понимают, какие силы уже были задействованы и какие еще находятся в резерве. Поэтому подобный сценарий, скорее всего, рассматривается в рядах ВСУ, добавил он.

Ранее сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что конфликт на Украине может завершиться разделом территорий, как это было с Корейским полуостровом.

По его мнению, ВСУ не смогут вновь захватить подконтрольные РФ области, поскольку не располагают достаточной военной мощью, а также проигрывают российским военным в численности. Он отметил, что обещание нейтралитета Украины в будущем может быть основой для мирного урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#крым
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#солдаты
#всу
#рф
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Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием
Система ПВО сбила три ракеты ATACMS над Крымом и два БПЛА в Белгородской области
24 мая 2024, 07:31

Фото: istock / e-crow

Системы противовоздушной обороны РФ за ночь сбили два БПЛА ВСУ в Белгородской области и три ракеты ATACMS над Крымом. Об этом информирует Минобороны России в Телеграм-канале.
«Средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме этого, в акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три катера были уничтожены.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вертолёты
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#крым
#всу
#ракеты
#пво
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Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом
Ми-35 и Ка-52 поразили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области
24 мая 2024, 07:16

Фото: istock / camptoloma

Вертолеты РФ Ка-52 и Ми-35 поразили замаскированную украинскую военную технику в Харьковской области. Об этом рассказали в МО РФ.
Сообщается, что экипажи армейской авиации на вертолетах выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и опорным пунктам ВСУ. Удар наносился по заданным координатам. После этого военные выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все указанные цели были успешно поражены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что стало известно о новой ловушке ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэродром
#военные
#удар
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