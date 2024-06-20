Объект критической инфраструктуры поразили в Винницкой области

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В Винницкой области Украины поразили объект критической инфраструктуры. О попадании сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.
В ночь на четверг в Винницкой области объявлялась воздушная тревога.
Ранее стало известно, что на части территории Херсонской области, временно оккупированной ВСУ, получил повреждения объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идёт речь, его местоположение, как и характер повреждений, не уточняется.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Ранее стало известно, что на части территории Херсонской области, временно оккупированной ВСУ, получил повреждения объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идёт речь, его местоположение, как и характер повреждений, не уточняется.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Никита Иванов