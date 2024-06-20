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Объект критической инфраструктуры поразили в Винницкой области

20 июня 2024, 06:47
Фото:istock/ArishaRay

Фото:istock/ArishaRay

В Винницкой области Украины поразили объект критической инфраструктуры. О попадании сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.
В ночь на четверг в Винницкой области объявлялась воздушная тревога.

Ранее стало известно, что на части территории Херсонской области, временно оккупированной ВСУ, получил повреждения объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идёт речь, его местоположение, как и характер повреждений, не уточняется.



ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#сво
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#инфраструктура
Минувшей ночью над российскими регионами сбили 15 БПЛА ВСУ
Минобороны РФ: ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над территорией России
20 июня 2024, 07:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили 15 беспилотников в российских регионах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в оборонном ведомстве РФ.

Таким образом, российским системам ПВО удалось уничтожить или перехватить шесть вражеских дронов в небе над территорией Адыгеи, по три БПЛА ВСУ было сбито над Брянской областью и Краснодарским краем. Еще по одному беспилотнику ликвидировано в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

Ночью сообщалось, что падение украинского беспилотника привело к полному разрушению жилого дома и гибели женщины в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край).

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#дома
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Дюмин: Минобороны России наращивает виды беспилотников
20 июня 2024, 06:12

Фото: РИА Новости/POOL

В России ведется работа по производству необходимых беспилотников, заявил помощник президента России Алексей Дюмин. Он рассказал РИА Новости, что Минобороны РФ полностью включилось в процесс производства БПЛА и наращивает их виды.
Дюмин также обратил внимание на «Кулибин-клуб» Народного фронта, который занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. По его словам, работа клуба позволяет без бюрократии выявить лучшие разработки в ускоренном порядке и наладить серийное производство.

Ранее Алексей Дюмин заявил, что в государстве необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы и средств высокотехнологичного поражения. Он добавил, что сейчас боевые действия меняют тактику, появляется новое вооружение.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#беспилотник
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Женщина погибла в результате атаки ВСУ по Краснодарскому краю
Жительница Славянска-на-Кубани погибла в результате атаки беспилотника ВСУ
20 июня 2024, 04:56

Фото: istock/maxim4e4ek

Падение украинского беспилотника привело к полному разрушению жилого дома и гибели женщины в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край). Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«Сегодня ночью преступной атаке киевского режима подвергся Славянск-на-Кубани. Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким», – написал Кондратьев у себя в Telegram.

Губернатор поручил главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье. На месте трагедии работают экстренные службы, идет разбор завалов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали город Первомайск в ЛНР с помощью беспилотника. В результате вражеской атаки повреждены административные здания, учреждения культуры и образования, а также несколько многоквартирных домов. При этом среди мирного населения жертв нет.

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#краснодарский край
#всу
#беспилотник
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В Луганске произошла серия взрывов
Серия взрывов прогремела в Луганске
20 июня 2024, 03:28

Фото: istock / aapsky

Серия взрывов прогремела в Луганске в ночь на четверг, 20 июня. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на корреспондента.
Звуки взрывов были слышны в промежутке с 01:24 до 01:27.

До того сообщалось, что журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке, сопровождающий погиб. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#дома
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#лнр
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Энергодар, в котором находится ЗАЭС, полностью остался без света после атаки ВСУ
19 июня 2024, 23:32

Фото: istock/OlyaSolodenko

Город Энергодар, на территории которого располагается Запорожская АЭС, оставался без электроэнергии около двух часов после обстрела подстанции со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили представители городской администрации в Telegram.
Они рассказали, что украинские БПЛА нанесли удар по подстанции «Луч». В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину сообщили, что украинские боевики полностью уничтожили подстанцию.

Специалист отметила, что электроснабжение Энергодара уже восстановлено, город запитан с атомной станции. Сама территория АЭС при обстреле не пострадала.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) были представлены доказательства об обстрелах Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Он заявил, что МАГАТЭ на международном уровне должно ставить вопрос о привлечении к ответственности ВСУ в части обстрелов станции.

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#всу
#сво
#запорожская область
#атака
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ВСУ атаковали город Первомайск в ЛНР с помощью беспилотника
19 июня 2024, 23:26

Фото: iStock/Standart

Украинская сторона обстреляла город Первомайск в ЛНР посреди рабочего дня. Об этом рассказал глава города Сергей Колягин.
По данным argumenti.ru, в результате вражеской атаки повреждены административные здания, учреждения культуры и образования, а также много многоквартирных домов. При этом среди мирного населения жертв нет.

«Не имея успехов на фронте, противник продолжает осуществлять подлые и бесчеловечные атаки на мирные населенные пункты. Украинские боевики ударили по Первомайску с помощью БПЛА посреди рабочего дня, когда в центре города было много людей», — заявил глава города Сергей Колягин.

Сейчас сотрудники спецслужб работают над устранением последствий украинского удара.

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#взрыв
#бпла
#сотрудники
#всу
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В Одесской области на юге Украины раздался взрыв на фоне воздушной тревоги
19 июня 2024, 21:10

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В Одесской области раздался взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Новости.Live».
Подробности инцидента не уточняются.

На всей территории Украины воздушная тревога была объявлена в 17:17 по московскому времени.

19 июня атака беспилотников привела к повреждению административного здания Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок во Львове и его окрестностях.

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#атака
#воздушная тревога
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На Украине мобилизуют имеющих бронь работников оборонно-промышленного комплекса
19 июня 2024, 19:32

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Сотрудников предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, имеющих право на бронирование, сразу мобилизуют после обновления данных в военкомате. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.
По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», проблема в том, что обновлять данные сотрудники оборонных предприятий идут в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Там украинские военкомы их сразу мобилизуют, несмотря на то, что работники таких предприятий имеют право на бронирование.

По словам парламентария, депутаты Рады в настоящее время готовят законопроект, который исключит возможность мобилизации работников, имеющих право на бронь, во время обновления данных в ТЦК.

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#право
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В Верховной Раде пожаловались на мобилизацию работников ВПК
19 июня 2024, 19:12

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине работников военно-промышленного комплекса (ВПК), имеющих право на бронирование от мобилизации, призывают в Вооруженные силы республики (ВСУ) при обновлении их данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко, сообщает «Украинская Правда».

«Суть проблемы в том, что сотрудники предприятий ВПК, обновляя свои данные в территориальных центрах комплектования, сразу же подлежат мобилизации, несмотря на их право на бронирование», — пояснил он.
Костенко добавил, что сейчас украинский парламент разрабатывает законопроект, который бы предотвратил мобилизацию работников ВПК во время обновления их данных.

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