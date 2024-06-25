На Украине пожаловались на уничтожение дорогих защитных сооружений

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Российские военные уничтожили сооружения для защиты от беспилотников, на которые ВСУ потратили полмиллиарда долларов. Об этом заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.
«Вопрос: кто вообще принял решение отправить на защиту наших подстанций 20 миллиардов гривен – это полмиллиарда баксов?» – возмутился он в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе.Луценко рассказал, что деньги были потрачены исключительно на защиту от беспилотников. Но против российских ракет защита оказалась бесполезна, её уничтожили.
Экс-глава МВД Украины обратил внимание, что такие действия были бы объяснимы до специальной военной операции, когда было неизвестно, будут ли российские войска применять ракеты. Но уже после нее Украина все равно использовала защиту от беспилотников.
Ранее Луценко заявил, что российские войска растянут фронт и ударят с неожиданного направления.
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