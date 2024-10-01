Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине предложили переименовать пять городов

На Украине предложили переименовать пять городов

В Верховной Ране хотят переименовать Южное, Павлоград и еще три украинских города
01 октября 2024, 00:40
Фото: istock/reflection_art

Фото: istock/reflection_art

На сайте Верховной Рады зарегистрированы проекты постановлений о переименовании пяти украинских городов в рамках продолжающейся кампании по декоммунизации и дерусификации страны.
Согласно предложениям, Первомайск в Николаевской области может быть переименован в Ольвиополь, а Первомайский район — в Ольвиопольский. Город Южноукраинск предлагается назвать Гард, а Южное в Одесской области — Порт-Анненталь. Павлоград в Днепропетровской области предложено переименовать в
Матвеев, а одноимённый район — в Матвеевский. Также в списке значится переименование Синельниково в Роднополье.



Эти инициативы являются частью более масштабной программы по переосмыслению исторических названий, направленной на удаление символов, связанных с российским и советским прошлым.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Западу следует осознать неспособность президента Владимира Зеленского к переговорам и задуматься о его замене.

Читайте также:

На Украине сотрудника военкомата оштрафовали за избиение мужчины

Шаффер: ВСУ «выстрелили себе в ногу», напав на Курскую область

Захарова назвала Блинкена подлецом за сравнение СВО с трагедией в Бабьем Яре
#город
#депутат
#украина
На Украине сотрудника военкомата оштрафовали за избиение мужчины
Страна.ua: украинский суд оштрафовал сотрудника военкомата на $20,6 за избиение
01 октября 2024, 00:07

Садгорский районный суд города Черновцы оштрафовал сотрудника военкомата на 850 гривен (примерно $20,6) за избиение мужчины при попытке вручить ему повестку.
Инцидент произошел во время мобилизационной кампании: сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) вступил в конфликт с мужчиной, который отказался принять повестку. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua. В ходе спора военком ударил мужчину ладонью по затылку. На суде обвиняемый признал свою вину, получив штраф.

На фоне усиленной мобилизации на Украине в сети появляются многочисленные видеозаписи, на которых представители военкоматов применяют силу для принудительного вручения повесток и отправки мужчин в неизвестном направлении.

Закон об усилении мобилизации вступил в силу 18 мая, обязывая всех военнообязанных обновить свои данные в военкоматах и носить военный билет при себе.

Читайте также:

Шаффер: ВСУ «выстрелили себе в ногу», напав на Курскую область

Захарова назвала Блинкена подлецом за сравнение СВО с трагедией в Бабьем Яре

В НАТО назвали главное условие в мирном плане по Украине
#военком
#инцидент
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шаффер: ВСУ «выстрелили себе в ногу», напав на Курскую область
01 октября 2024, 00:00

Экс-разведчик США Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины на Курскую область стала для них серьёзной ошибкой, которая ослабила их позиции.
По словам эксперта, этот удар негативно повлиял на возможности ВСУ, позволив России усилить свои действия на Донбассе.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom Шаффер отметил, что украинцы, предприняв атаку на Курскую область, фактически «выстрелили себе в ногу». Российские
силы продолжают эффективно уничтожать украинские войска на данном направлении.

По информации Минобороны РФ, в ходе боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 150 артиллерийских орудий и другую технику.

Ранее сообщалось, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать условия о гарантиях безопасности Киеву от стран Запада, чтобы «цена возобновления войны была слишком высока». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Reuters. По его словам, это нужно для уверенности в том, что конфликт окончательно закончится на согласованной линии.

Читайте также:

Захарова назвала Блинкена подлецом за сравнение СВО с трагедией в Бабьем Яре

Боррель призвал Европу разрешить удары по аэропортам и пусковым площадкам России

Стало известно о подготовке нового наступления ВСУ
#украина
#нато
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова назвала Блинкена подлецом за сравнение СВО с трагедией в Бабьем Яре
30 сентября 2024, 22:14

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала госсекретаря Энтони Блинкена подлецом за его сравнение СВО с трагедией в Бабьем Яре в 1941 году. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Ранее Блинкен заявил, что Россия якобы совершает преступления против человечности в стране, которая терпела жестокое обращение от нацистского режима и советского.
«Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра. Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», — возмутилась Захарова.
Она также напомнила, что в Бабьем Яре убивали не только евреев, но также и советских военнопленных, а 34 тысячи убитых — это лишь первые дни массового убийства. Общее число расстрелянных в той местности, подчеркнула Захарова, до сих пор пытаются подсчитать, но оно уже превышает 100 тысяч человек.
«Такое мог сказать только подлец, ведь именно в его, Блинкена, стране стоят памятники фашистским коллаборационистам», — добавила официальный представитель МИД РФ.
Она также обратила внимание на то, что расстрелы проводили зондеркоманда «4-а» айнзатцгруппы Ц и 45-й батальон немецкой полиции, в подчинение которым передали батальоны украинской полиции.
«Подчинялись эти подразделения РСХА (главное управление имперской безопасности) и непосредственно СС, символику которой столь любят использовать современные украинские последователи Бандеры и Шухевича», — заключила Захарова.
Читайте также:

В МИД РФ ответили на критику поправки о свободе слова в США

«Бюро по раздаче боеприпасов»: Захарова раскрыла, что говорят о Госдепе в кулуарах ООН

Захарова ответила Боррелю на его призывы к Украине «не сдаваться»
#сша
#россия
#памятники
#мид
#человек
#мид рф
#поправки
#захарова
#украина
#нацизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В НАТО назвали главное условие в мирном плане по Украине
Столтенберг: мирный план по Украине должен включать гарантии безопасности Киеву
30 сентября 2024, 21:45

Фото: iStock/Michele Ursi

Мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать условия о гарантиях безопасности Киеву от стран Запада, чтобы «цена возобновления войны была слишком высока». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Reuters. По его словам, это нужно для уверенности в том, что конфликт окончательно закончится на согласованной линии.
«Когда какая-либо линия согласована — будь то международно признанная граница или иная линия прекращения огня, — мы должны быть уверены в том, что война закончится именно на ней», — сказал он.
Столтенберг также добавил, что сейчас «нет никакой серебряной пули», которая позволила бы Украине переломить ход конфликта.

Читайте также:

Боррель призвал Европу разрешить удары по аэропортам и пусковым площадкам России

WSJ: Холодный прием Зеленского в США говорит о сужающихся возможностях для Киева

Зеленскому предрекли серьезные проблемы после отказа Запада от его «план победы»
#сша
#граница
#план
#сво
#конфликт
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боррель призвал Европу разрешить удары по аэропортам и пусковым площадкам России
30 сентября 2024, 20:57

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Европы разрешить Киеву наносить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам в России. Об этом он написал в своем еженедельном блоге. По его словам, украинцы должны атаковать «лучников, а не только стрелы».
«Я также подчеркнул свой призыв позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия. Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам», — заявил он.
Боррель также обратил внимание, что пока далеко не все согласны с таким решением.
«Однако мы обещали поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, и энергетический фронт будет решающим этой зимой», — добавил представитель ЕС.
Ранее The Wall Street Journal писал, что украинский президент Владимир Зеленский не достиг в США своих целей, связанных с рекламируемым им «планом победы». Достаточно холодный прием, оказанный ему в Вашингтоне, говорит о том, что возможности Киева сужаются.

Читайте также:

WSJ: Холодный прием Зеленского в США говорит о сужающихся возможностях для Киева

Зеленскому предрекли серьезные проблемы после отказа Запада от его «план победы»

На Украине назвали «очень непростым» визит Зеленского в США
#сша
#президент
#призыв
#украина
#аэропорты
#план
#приём
#площадки
#ес
#владимир зеленский
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине возбудят уголовное дело против экс-командующего объединёнными силами ВСУ
Новости.Live: суд обязал ГБР открыть дело против экс-командующего ВСУ Содоля
30 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/Michał Chodyra

Киевский апелляционный суд обязал государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело в отношении бывшего командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля. Об этом сообщает украинское издание Новости.Live.
Ранее начальник штаба бригады «Азов»* в составе национальной гвардии Украины Богдан Кротевич призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля. По его словам экс-командующий ВСУ давал приказы, которые привели к гибели большого числа военных на Харьковском направлении фронта.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении назначить на пост Содоля бригадного генерала Андрея Гнатова.

Шевченковский суд Киева отклонил поданную Кротевичем жалобу. Но Киевский апелляционный суд всё же обязал ГБР возбудить дело против Содоля.

Читайте также:

На Украине начали проверку командующего обороной Харьковской области

Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

ГБР: Бойца ВСУ подозревают в убийстве четырёх человек в киевской части ДНР

*запрещённая в России террористическая организация
#всу
#суд
#уголовное дело
#пост
#расследование
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о подготовке нового наступления ВСУ
«Иди и смотри»: ВСУ, несмотря на тяжёлую ситуацию, готовят новое наступление
30 сентября 2024, 19:58

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские войска планируют осуществить новое наступление, несмотря на тяжёлую ситуацию на передовой. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Также отмечается, что ВСУ занимаются подготовкой резервов. Так, часть офицерского состава была отправлена на несколько месяцев в Житомир для прохождения подготовительных курсов. Также в Харькове были неоднократно замечены многочисленные военные из частей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и одной из бригад ВСУ.

С учётом сроков отпусков этих военных, ВСУ смогут начать введение этих частей уже через месяц. При этом пока непонятно, когда армия решит задействовать эти силы.

Ранее в этот день Генштаб ВСУ назвал ситуацию на фронте напряжённой.

Читайте также:

Украина тратит последние ресурсы на наемников в Курской области

«Украина истекает кровью»: в Британии заявили о победе ВС РФ в Донбассе

Пути выхода из Угледара усеяны трупами украинских военных
#украина
#всу
#сво
#военные
#армия
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страна.ua»: Дезертирство из ВСУ в 2024 году приняло массовый характер
30 сентября 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Во второй половине 2024 года дезертирство из рядов Вооружённых сил Украины приняло массовый характер. Самовольное оставление своих подразделений украинские военнослужащие объясняют большими потерями и конфликтами с сослуживцами.
Обь этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на слова украинских военных, ранее совершивших побеги из своих частей. Юрист украинского центра поддержки ветеранов и их семей рассказал, что за период с 2022 года зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольно оставления военнослужащими своих подразделений.

В публикации отмечается, что раньше дезертиров среди тех, кто ищет способы нелегально покинуть страну, были считанные единица. С мая нынешнего года один или несколько военнослужащих были в каждой группе, которую удавалось задержать на границе. Украинский политический деятель Олесь Доний в августе сообщал, что в этом году на Украине зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства из ВСУ. Это в три раза больше, чем в 2022 году.

Читайте также:

«Люди закончились»: дезертир из ВСУ рассказал о полном уничтожении своей бригады

На Украине пожаловались на масштабное дезертирство в рядах ВСУ

Дезертир ВСУ сдался российским военным
#юрист
#всу
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поджигателя релейных шкафов на ж/д путях Москвы приговорили к 25 годам колонии
30 сентября 2024, 18:53

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Поджигателя релейных шкафов на ж/д путях Москвы и организатора других диверсий Владимира Малину приговорили к 25 годам колонии. Об этом со ссылкой на московскую ФСБ сообщает РИА Новости. Первые 5 лет мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся 20 — в колонии строгого режима.
По информации УФСБ, бармена Малину задержали прошлым летом при поджоге релейного шкафа на ж/д путях Москвы, а после выяснили, что фигурант причастен и к двум другим диверсиям — неудачную попытку атаки на объект связи в Лобне и безуспешный поджог ОМВД в Марфино.
«При подготовке поджога релейных шкафов в районе ж/д станции «Барыбино» Павелецкого направления Московской области 5 июня 2023 года Малина В.П. задержан сотрудниками УМВД России по г.о. Домодедово», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что все преступления бармен совершал по заданиям от кураторов с Украины.

Читайте также:

В Химках коллеги оставили получившего травму рабочего из КНДР умирать под мостом

Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

Москвич устроил в Серпухове лабораторию по производству мефедрона
#домодедово
#поджог
#станции
#железная дорога
#диверсанты
Следите за нашими новостями
в удобном формате