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На сайте Верховной Рады зарегистрированы проекты постановлений о переименовании пяти украинских городов в рамках продолжающейся кампании по декоммунизации и дерусификации страны.
Согласно предложениям, Первомайск в Николаевской области может быть переименован в Ольвиополь, а Первомайский район — в Ольвиопольский. Город Южноукраинск предлагается назвать Гард, а Южное в Одесской области — Порт-Анненталь. Павлоград в Днепропетровской области предложено переименовать в
Матвеев, а одноимённый район — в Матвеевский. Также в списке значится переименование Синельниково в Роднополье.
Эти инициативы являются частью более масштабной программы по переосмыслению исторических названий, направленной на удаление символов, связанных с российским и советским прошлым.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Западу следует осознать неспособность президента Владимира Зеленского к переговорам и задуматься о его замене.
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Матвеев, а одноимённый район — в Матвеевский. Также в списке значится переименование Синельниково в Роднополье.
Эти инициативы являются частью более масштабной программы по переосмыслению исторических названий, направленной на удаление символов, связанных с российским и советским прошлым.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Западу следует осознать неспособность президента Владимира Зеленского к переговорам и задуматься о его замене.
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Елена Перлова