На Украине призвали убрать ТЦК в текущем виде

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Украинские военкоматы в текущем виде должны быть ликвидированы. Заявление нардепа Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* цитирует РИА Новости.
«В сети уже разошлось видео, где сотрудник ТЦК посреди бела дня бьет человека прямо на улице. Еще один случай — в Харькове: мужчина получил тяжелые травмы после «общения» с представителями ТЦК и попал в больницу… Я говорю об этом не впервые и повторю еще раз: ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать», — сказано в материале.
Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В СМИ не раз звучала информация об издевательствах в украинской армии и военкоматах. Недавно пленный боевик ВСУ Станислав Кучерявый рассказывал, что неонацисты отправляют на штурм людей, у которых проблемы с психикой.
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