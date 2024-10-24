Стало известно о ключевом направлении в зоне СВО

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Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что славянско-краматорское направление в настоящее время является главным в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру».
Эксперт отметил, что с каждой неделей российские войска освобождают всё больше населённых пунктов на этом стратегически важном направлении.
Дандыкин подчеркнул, что успех на славянско-краматорском фронте играет решающую роль в освобождении Донбасса. По его словам, это направление сейчас главнейшее, его значение невозможно переоценить.
Дандыкин также отметил, что возможности противника на этом направлении заметно иссякают, что создаёт предпосылки для дальнейших успехов российских войск.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Боец российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам в военном билете. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дандыкин подчеркнул, что успех на славянско-краматорском фронте играет решающую роль в освобождении Донбасса. По его словам, это направление сейчас главнейшее, его значение невозможно переоценить.
«В ближайшее время мы услышим об освобождении и других населенных пунктов, более больших», — поделился эксперт.
Дандыкин также отметил, что возможности противника на этом направлении заметно иссякают, что создаёт предпосылки для дальнейших успехов российских войск.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Боец российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам в военном билете. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова