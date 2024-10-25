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Украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал, что во время обучения на Украине мобилизованным показывали, как пользоваться американским ручным гранатометом SMAW, однако реальной практики стрельбы не предоставляли. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
По словам Грачева, обучение проходило в лесу Житомирской области, где военнослужащим лишь продемонстрировали, как взводить гранатомет, но не дали возможности выстрелить. Он добавил, что SMAW стало единственным иностранным оружием, с которым он столкнулся за почти год службы в рядах ВСУ.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины хаотично покидают свои позиции, которые расположены в окрестностях населенного пункта Серебрянка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам Грачева, обучение проходило в лесу Житомирской области, где военнослужащим лишь продемонстрировали, как взводить гранатомет, но не дали возможности выстрелить. Он добавил, что SMAW стало единственным иностранным оружием, с которым он столкнулся за почти год службы в рядах ВСУ.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины хаотично покидают свои позиции, которые расположены в окрестностях населенного пункта Серебрянка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова