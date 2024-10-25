Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар

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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 7 украинских дронов и воздушный шар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Три вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над акваторией Азовского моря, три — над территорией Белгородской области, один — над территорией Брянской области.
Помимо этого, над территорией Ростовской области был уничтожен дин малоразмерный воздушный шар. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что участившиеся обстрелы Энергодара со стороны ВСУ связаны с желанием сделать его безлюдным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, над территорией Ростовской области был уничтожен дин малоразмерный воздушный шар. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что участившиеся обстрелы Энергодара со стороны ВСУ связаны с желанием сделать его безлюдным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова