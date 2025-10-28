На Украине продают шоколад с личинками

28 октября 2025, 22:18

В Киеве и Львове продают шоколад с личинками

Фото: istockphoto/Olga Seifutdinova

В киевских и львовских магазинах начали продавать шоколад с необычной начинкой — настоящими хрустящими личинками. Об этом пишут украинские СМИ.