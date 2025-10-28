На Украине продают шоколад с личинками
В Киеве и Львове продают шоколад с личинками
В киевских и львовских магазинах начали продавать шоколад с необычной начинкой — настоящими хрустящими личинками. Об этом пишут украинские СМИ.
Сладость получила название «Жуколад», одна плитка стоит около 49 гривен (примерно 93 рубля).
Реакция пользователей в соцсетях оказалась двоякой: часть подписчиков заинтересовалась новинкой и выразила желание попробовать, другие — отнеслись к ней с отвращением.
Ранее, 27 октября, сообщалось, что в России распродали шоколад с изображением лица Владимира Путина и надписью «Своих не бросаем».
Читайте также: