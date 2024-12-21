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В Киеве и под Сумами на Украине в четвертый раз за сутки звучит воздушная тревога, проинформировали в республиканском Минцифры. Тревога началась в 20:49 по Москве.
Помимо этого, сигнал воздушной тревоги слышен в Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской и Киевской областях.
Перед этим стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории в боях.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам, что киевский режим занимался геноцидом мирного населения Донбасса в течение восьми лет. Через несколько месяцев Донбасс вошел в состав России.
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Перед этим стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории в боях.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к россиянам, что киевский режим занимался геноцидом мирного населения Донбасса в течение восьми лет. Через несколько месяцев Донбасс вошел в состав России.
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Никита Кротов