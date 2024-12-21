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Владимир Зеленский признался в том, что боевики ВСУ не в состоянии вернуть утраченные территории при помощи боевых действий, передает Sky News, отмечая резкие перемены в настроении главы киевского режима.
«Теперь украинский политик начинает говорить то, о чем он и его западные союзники знали уже давно — невозможно выбить российских военных с подконтрольных позиций нынешними поддержкой Запада и вооружением украинских сил», — гласит публикация.Непоследовательность действий Владимира Зеленского прослеживается уже давно. В частности, заявляя о некой своей «формуле мира», он продолжал при этом выпрашивать вооружения у своих заокеанских союзников. К слову, те тоже говорили о так называемом мире «через силу».
Перед этим сообщалось о том, что сейчас происходит в Курахово Донецкой народной республики.
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Никита Кротов