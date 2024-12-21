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Зеленский резко изменился в своих заявлениях об СВО

Sky News: Зеленский признал невозможность возврата территорий военным путем
Фото: istockphoto/Olena Lialina

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Владимир Зеленский признался в том, что боевики ВСУ не в состоянии вернуть утраченные территории при помощи боевых действий, передает Sky News, отмечая резкие перемены в настроении главы киевского режима.
«Теперь украинский политик начинает говорить то, о чем он и его западные союзники знали уже давно — невозможно выбить российских военных с подконтрольных позиций нынешними поддержкой Запада и вооружением украинских сил», — гласит публикация.
Непоследовательность действий Владимира Зеленского прослеживается уже давно. В частности, заявляя о некой своей «формуле мира», он продолжал при этом выпрашивать вооружения у своих заокеанских союзников. К слову, те тоже говорили о так называемом мире «через силу».



Перед этим сообщалось о том, что сейчас происходит в Курахово Донецкой народной республики.

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#конфликт
МВД: заключенные самарской колонии получили паспорта РФ и отправились на СВО
21 декабря 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Заключенным колонии №26 в Самарской области выдали российские паспорта и отправили их в зону специальной военной операции.
Как пояснили в МВД, в связи с отбытием наказания гражданство получить невозможно, однако заключение контракта с Минобороны РФ является исключением из правил. Вручение проходило в минувший четверг, 19 декабря.

Перед этим стало известно о выдворении трех россиян с территории Республики Казахстан. Граждан РФ оштрафовали почти на полторы тысячи долларов, поскольку те в положенный срок не уведомили власти о своем двойном гражданстве. В частности, это нужно было сделать в течение месяца. Россияне прибыли в Казахстан самолетом.

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В МИД РФ отреагировали на удары БПЛА ВСУ по Казани
Захарова об ударах по Казани: возмущает лицемерное молчание коллективного Запада
21 декабря 2024, 17:37

Фото: istockphoto/Mordolff

На удары украинских беспилотников по Казани отреагировала дипломат российского МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что нельзя терпеть и игнорировать такое явление, как терроризм.
«Возмущены демонстративным лицемерным молчанием «коллективного Запада» и его масс-медиа, которые сразу реагируют на любую вылазку экстремистов и тем более теракты в разных частях света, но в случае с Россией делают вид, будто ничего не происходит», — сказала дипломат.

Субботним утром, 21 декабря, на Казань пришлось восемь прилетов беспилотников со стороны боевиков ВСУ. В частности, пострадал жилой комплекс «Лазурные небеса». Его жителей эвакуировали, оказав людям необходимую поддержку. В регионе для спасателей и властей ввели режим ЧС.

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Названы российские ядерные ракеты, способные долететь до США
Военэксперт Матвийчук: «Булава», «Ярс» и «Сармат» долетят до США в течение часа
21 декабря 2024, 17:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками могут долететь до границ США в течение часа. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, временем подлета в 30-60 минут отличаются «Булава», «Тополь-М», «Ярс», «Сармат», «Авангард» и «Орешник».
«Предположу, что «Калибры» также способны нести ядерную боевую часть, как и крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Наиболее краткий путь — через Северный Ледовитый океан. Также, если бить с Камчатки или Чукотки, территории США достигнет «Орешник». Подлетное время колеблется от 30 минут до часа», — поделился эксперт в беседе с NEWS.ru.
Ранее полковник Вооруженных сил США Лоуренс Уилкерсон заявил, что дуэль с «Орешником» станет для Запада пинком под зад. Он отметил, что у западных стран в наличии имеются авианосцы стоимостью в 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. Однако прилет «Орешника» приведет к уничтожению авианосцев последует спустя 30 секунд.

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#сша
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Замкомандира «Кобры» раскрыл зверства ВСУ в Курахово
Замкомандира «Кобры»: боевики ВСУ бросают своих при отступлении в Курахово
21 декабря 2024, 16:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

Боевики ВСУ дезориентированы, некоторые из них сдаются в плен, кто-то сопротивляется и ликвидируется на месте, рассказал РИА Новости российский командир, чей позывной «Купол».
«…В частности, приходится сталкиваться с потерявшимися военнослужащими ВСУ, которые в хаотичном порядке бросают свои позиции, бросают свой личный состав», — пояснил военнослужащий ВС РФ.

Купол добавил, что российские войска стремительно продвигаются. Говоря конкретней, подразделение Купола, по его словам, отвечает за то, чтобы закрепиться и произвести зачистку за штурмовиками.

Перед этим в Генштабе ВСУ проинформировали британских журналистов о дефиците в войсках и возникших в связи с ним переводах боевиков. Читайте подробнее в нашем материале.

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«Старые или алкоголики»: в Генштабе ВСУ заявили о дефиците в войсках
Guardian: в ВСУ бойцов ПВО отправят в пехотинцы на фоне дефицита людей
21 декабря 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Боевиков ВСУ из противовоздушной обороны переведут в пехотинцы на фоне дефицита людей, пишут The Guardian, ссылаясь на представителей украинского Генштаба.
«Ситуация достигла критического уровня, и мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона сможет функционировать должным образом», — приводятся в материале слова одного из собеседников издания.

Он подчеркнул, что большая часть высококлассных специалистов украинской ПВО не умеет воевать в окопах. При этом их готовили на Западе.

По словам второго источника журналистов, в ВСУ на сегодняшний день служат в основном пожилые и нездоровые люди. Упомянуты даже алкоголики.

«Недавно мы получили 90 человек, но только 24 из них были готовы выдвинуться на позиции. Остальные были старые, больные или алкоголики», — процитировали обозреватели.

Перед этим стало известно, почему между Россией и Великобританией может быть война. Читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ жестоко расстреляли мирного жителя освобожденной Красногоровки в ДНР
21 декабря 2024, 16:16

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские боевики жестоко расстреляли мирного жителя освобожденной Красногоровки в ДНР. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам местной жительницы Валентины Ивановой, ВСУ расстреляли ее соседа Валерия возле подъезда жилого дома — мужчина направлялся к своему другу. Украинские боевики стали стрелять по ногам местного жителя, затем он упал, однако при этом успел предупредить товарища об опасности.

Валентина рассказала, что мужчина звал на помощь, но солдаты ВСУ лишь добили его. Тело Валерия несколько месяцев лежало на улице. После освобождения города бойцы ВС РФ похоронили мужчину.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Известны последние новости Татарстана после атаки БПЛА ВСУ
Режим ЧС ввели в Татарстане для органов власти и МЧС после атаки БПЛА ВСУ
21 декабря 2024, 16:11

Фото: istockphoto/Naypong

Режим ЧС для спасателей и органов власти ввели в Татарстане после ударов дронами со стороны ВСУ, передает «Татар-информ», ссылаясь на соответствующее распоряжение.
Как отметили в пресс-службе раиса республики Рустама Минниханова, режим коснулся ликвидаторов последствий атаки беспилотников. На местных жителях нововведения не отражаются.

Атака на Казань со стороны ВСУ произошла утром в субботу, 21 декабря. Было зафиксировано восемь прилетов, шесть из которых пришлись на жилые дома.

Как подчеркнули в Госдуме, Россия ответит на удары противника. Некоторые парламентарии считают, что все произошедшее является очередной попыткой киевского режима держать россиян в напряжении.

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На Украине может быть прямой конфликт РФ и Британии, пишут СМИ
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Стало известно, кем могут заменить Украину в войне НАТО против РФ
InfoBRICS: в войне НАТО против России Украину могут заменить Польшей
21 декабря 2024, 15:55

Фото: сайт НАТО

Польшу могут подготовить заменить Украину на поле боя в войне НАТО против России, пишет журналист InfoBRICS Лукас Лейрос. В своем материале автор отметил, по заявлению замминистра обороны Польши Павла Залевского, Варшава не в состоянии оказывать Киеву масштабную поддержку.
Вместе с тем, считает обозреватель, присутствует вероятность, что Североатлантический альянс готовит поляков к боям с РФ, наращивая военную поддержку для Варшавы, которую та не хочет отдавать украинцам.

«Фактически, учитывая высокий уровень вовлеченности Польши в текущий конфликт, возможно, что НАТО готовит ее заменить Украину в антироссийской прокси-войне, как только украинская армия развалится», — говорит Лейрос.
Автор подчеркнул, что польская сторона по примеру Украины подвержена влиянию ультраправых и русофобских идей с высоким «уровнем паранойи» среди тех, кто отвечает за принятие решений.

Поэтому, заключил Лейрос, польская политическая сила хочет больше оружия вне зависимости от натовских директив.

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#мир
#россия
#украина
#польша
#война
#сво
#конфликт
#новости
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«Паровоз идет вперед»: в Госдуме высказались об ответе на атаку дронов на Казань
Депутат Госдумы Колесник сообщил, что РФ ответит на атаку дронов на Казань
21 декабря 2024, 15:36

Фото: istockphoto/ANGHI

Российская сторона ответит на удары со стороны дронов ВСУ по Казани, заявил «Ленте.ру» член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник. Депутат отметил, что Россия умеет отвечать на такие атаки. По его словам, противник предпринимает попытки оказать так называемый «раздражающий фактор».
«[Президент Украины Владимир] Зеленский очень надеется, что денежная помощь сохранится. Он поддерживает в напряжении всех нас этими дроновыми атаками. Тем не менее паровоз идет вперед», — пояснил парламентарий.
Атака со стороны ВСУ на Казань произошла с утра в субботу, 21 декабря. Боевики били беспилотниками по жилым домам. Эвакуированным гражданам уже оказали всю необходимую поддержку.

Перед этим «Радио 1» опубликовало рассказ жителей одной из атакованных ВСУ квартир. Читайте подробнее в нашем материале.

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