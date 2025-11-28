Самоубийства боевиков ВСУ на фронте, отказ от Крыма, добровольцы с Филиппин и бои за Гришино: последние новости СВО на 28 ноября
На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Волчанское направление (Харьковская область)Группировка войск «Север» сражается не только на окраинах Вильчи, но и за Лиман, который находится рядом с Волчанском.
Белгородская областьГубернатор региона Гладков Вячеслав Владимирович подвел итоги борьбы с беспилотниками. С начала 2025 года только подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» сбили более 10 тысяч дронов. Статистика вооруженных сил России в этом не учитывается.
Краснолиманское направлениеГруппировка войск «Запад» движется к Яровой и охватывает Дробышево с запада. Наши войска пробиваются к Красному Лиману с юго-запада от Ставок.
Северо-западнее СоледараМинобороны России сообщает об освобождении Васюковки. Это может изменить обстановку на фронте и растянуть силы противника от Северска до Константиновки.
ВС России освободили Васюковку в ДНР
Покровск (Красноармейск)Несмотря на продолжающиеся бои, российские силы начали движение на запад. Противник признал, что сражения за Гришино начались: наши войска штурмуют юго-восточную окраину населенного пункта.
Восток Днепропетровской и Запорожской областейГруппировка войск «Восток» продолжает наступление на широком фронте. Основные усилия сосредоточены на Гуляйполе, дивизия продвинулась на километр вперед.
Ореховское направлениеНа Запорожском фронте идут бои в районе Новоданиловки и Новоандреевки. Также продолжаются тяжелые сражения за Степногорск и Приморское.
Пыточная в ДНРВ населенном пункте Волноваха на территории ДНР во время украинской оккупации действовала пыточная для противников киевского режима. Ее создали в местном отделении полиции.
Житель Волновахи рассказал о пыточной в ДНР для несогласных с киевским режимом
Путинград в ДНРНародный артист России Григорий Лепс опроверг слухи, что призывал переименовать город в ДНР в Путинград. Это заявление появилось после того, как в соцсетях начал гулять видеоролик, где певец якобы поддерживает идею изменить название Красноармейска (Покровска) после окончания специальной военной операции.
США проводит на Филиппинах кампанию по набору добровольцев для ВСУНа брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что представители США на Филиппинах активно занимаются набором добровольцев для участия в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. По словам дипломата, при вербовке предпочтение отдается бывшим сотрудникам силовых структур и отставным военным. Наемникам обещают ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч долларов.
Отказ от Крыма и ДонбассаЕвропарламент принял резолюцию по урегулированию конфликта на Украине. В документ депутаты включили положение, что Европейский союз никогда не признает новые регионы России.
«Никогда не признаем»: Европарламент выдвинул России жёсткие условия для мира
Самоубийства боевиков ВСУУкраинские солдаты в Сумской области сталкиваются с серьезными трудностями. Низкий боевой дух и отсутствие мотивации приводят к печальным последствиям, сообщает РИА Новости. По данным российских источников, случаи самоубийств среди военнослужащих становятся всё более частыми.
Французы проводят обучениеПленный военнослужащий Виталий Кропивницкий поделился своим опытом обучения в украинской армии. По его словам, два француза провели всего одно занятие, на котором ознакомили с основами обращения с минами, гранатами и взрывными устройствами.
Пленный ВСУ рассказал об обучении от французских военных