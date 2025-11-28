28 ноября 2025, 10:20

Фото: iStock/zabelin

На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».





Содержание Волчанское направление (Харьковская область) Белгородская область Краснолиманское направление Северо-западнее Соледара Покровск (Красноармейск) Восток Днепропетровской и Запорожской областей Ореховское направление Пыточная в ДНР Путинград в ДНР США проводит на Филиппинах кампанию по набору добровольцев для ВСУ Отказ от Крыма и Донбасса Самоубийства боевиков ВСУ Французы проводят обучение Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Волчанское направление (Харьковская область)

Белгородская область

Краснолиманское направление

Фото: iStock/Phantom1311



Северо-западнее Соледара

ВС России освободили Васюковку в ДНР

Покровск (Красноармейск)

Восток Днепропетровской и Запорожской областей

Фото: iStock/allanswart



Ореховское направление

Пыточная в ДНР

Житель Волновахи рассказал о пыточной в ДНР для несогласных с киевским режимом

Путинград в ДНР

США проводит на Филиппинах кампанию по набору добровольцев для ВСУ

Отказ от Крыма и Донбасса

«Никогда не признаем»: Европарламент выдвинул России жёсткие условия для мира

Самоубийства боевиков ВСУ

Французы проводят обучение

Пленный ВСУ рассказал об обучении от французских военных

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России